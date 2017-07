Resgate da simplicidade: amendoim cru, cozido na casca!

O gigante ferido, nosso país tão belo e adorado, que encanta a todos desde sua descoberta pela imensurável beleza natural, pelo clima abençoado e, ousaria até dizer, sem igual, navega há muito tempo por águas revoltas, numa turbulência que parece nunca ter fim, como que pagando um tributo pelo esplendor de seu encanto.

Nestes tempos de dificuldade e incertezas, muitas vezes nos sentimos desamparados, e assim como nosso país também navegamos à deriva, colocando em dúvida a mais singela expectativa do que nos trará o futuro, pois a cada dia que passa nos retiram o pouco de esperança conquistada, para nos lançar em cima mais um balde de lama.

Mas estes períodos difíceis, no contraponto, nos trazem também o crescimento e reforçam nossa capacidade de resiliência e redimensionam os nossos valores, trazendo crescimento crítico e amadurecimento, para que desta maneira possamos evoluir e seguir adiante.

Afinal, muito maior do que as falcatruas políticas, a ganância e a sede de poder desmedida de uma pequena parcela da população, existe um país real, com muita gente honesta e trabalhadora, que luta diariamente e aproveita o período das festas juninas para dançar e formar uma quadrilha lúdica, embalada por pura poesia, ao som dos ritmos de um Brasil genuíno, que pulsa latente e aguarda ansioso o fim da tempestade.

Dentro deste contexto da simplicidade, surge um Nordeste brasileiro, de gente sofrida já há muito tempo, bem antes do caos atual, pois por lá, muitas vezes, falta a coisa mais importante para a sobrevivência de todas as espécies vivas: a ÁGUA!

Mesmo assim esse povo luta, planta… e planta novamente, na espera por uma aguardada chuva, que na maioria das vezes não vem. Foi numa destas tantas e repetidas tentativas que o pequeno estado do Sergipe descobriu uma cultura agrícola, que transformou em seu “patrimônio imaterial”: o amendoim!

Há alguns anos, conheci e me encantei com Aracaju, a capital do Estado, e me chamou atenção o encanto e a devoção que a pessoa que me conduzia demonstrava a cada vez que cruzávamos pela estrada com as panelas grandes e fumegantes. Para mim, de conteúdo desconhecido, e para os sergipanos um saudável vício quase diário: este amendoim cozido dentro da casca que hoje divido com meus leitores.

A receita tem um problema: depois de provar o primeiro é difícil parar de comer e logo virei devota também, quiçá sergipana. Motivada pelo ofício e também por puro prazer e curiosidade, fui pesquisar no museu da cidade e hoje divido com meus leitores o resultado desta pesquisa.

Um sabor delicioso, simples e sofisticado, com um toque primitivo do sertão, para inebriar com requinte as papilas gustativas, virar um saudável habito para sua família e uma prenda diferenciada e única para as festas juninas.

INGREDIENTES

1 Kg de amendoim cru e dentro da casca

1 Colher sopa de sal, ou a gosto (os sergipanos salgam bem, para deixar no ponto da água do mar).

1 Limão cortado em 4 partes

3 l de água

PREPARO

Antes de iniciar o preparo, é importante lavar bem os amendoins, que crescem no solo e geralmente são vendidos ainda sujos. Para isso, eles devem ficar de molho em água fria por 45 minutos. Essa etapa não deve ser pulada, mesmo que os amendoins aparentem estar limpos. O molho os deixa úmidos e moles, o que facilita a absorção do sal.

Depois disso, coloque todos os ingredientes em uma panela de pressão. Leve ao fogo para cozinhar por aproximadamente 45 minutos, depois que iniciar a pressão. Desligue e deixe os amendoins esfriarem ainda na água. Se forem retirados rapidamente,podem murchar e não absorver o sal completamente.

Se não tiver panela de pressão, não se preocupe, o modo de preparo é o mesmo, mas os amendoins devem passar mais tempo sendo cozido, algo em torno de duas horas, como é feito no Sergipe, pois os panelões ficam sobre uma chapa com fogo de lenha.

RENDIMENTO: 1 Kg de amendoim cozido.

ACOMPANHAMENTO: Nas festas juninas, faz casamento perfeito com vinho quente.

Como tira gosto, fica divino com cerveja gelada.

Para o lanche das crianças, acompanhe com suco natural.

DICA: Depois de pronto é possível conservar o amendoim cozido por alguns dias dentro da geladeira. Eles devem ser guardados em recipientes bem fechados, por até 5 dias. Mas cuidado: ele não pode ser retirado e colocado diversas vezes da geladeira, alterando a temperatura. Por esse motivo, é bom guardá-los em porções já calculadas para o consumo.

NOTA: Parte da família das leguminosas, primo do feijão e da soja, o amendoim vai muito além da sua fama de petisco e abrange uma terapêutica bastante ampla e diversificada.

Embora bastante calórico, o amendoim é um aliado da boa forma. Um de seus principais predicados é promover a sensação de barriga cheia. Ele precisa ser muito mastigado, o que ativa o centro cerebral que controla nossa saciedade e faz com que a fome demore mais para aparecer. Além disso, é fonte de fibras, que demoram mais tempo para serem digeridas, prolongando esse efeito.

O amendoim também é rico em “resveratrol”, aquele corante natural que também dá pinta em uvas e cebolas roxas. Por ser um poderoso antioxidante, ele age impedindo que o colesterol LDL forme placas enrijecidas nas artérias, a gênese da aterosclerose, um entupimento generalizado que abre caminho para a ocorrência de um infarto.

Outro trunfo pouco estudado desse primo do feijão é a presença da arginina, um aminoácido que, dentro do corpo, se transforma em óxido nítrico. “Ele relaxa as artérias, o que aumenta o fluxo sanguíneo e diminui a pressão arterial”.

Consuma com moderação!