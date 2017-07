Ganhadores do concurso “Conte Uma História de Amor” já podem retirar o prêmio

Prêmios devem ser retirados na sede do Jornal da Cidade, onde um dos casais (foto) já compareceu

O concurso “Conte uma História de Amor” promovido pelo Jornal da Cidade – JC Holambra – foi um grande sucesso. Conforme o regulamento da promoção, no concurso muitos casais tiveram a oportunidade de contar ao jornal suas histórias de amor, desde como se conheceram até as aventuras vividas pelo casal. Após tantas histórias enviadas o resultado do concurso foi divulgado e um dos casais ganhadores já esteve na sede do JC, onde retirour o prêmio. A ganhadora Susali Rosa e seu esposo (foto), um dos casais ganhadores do concurso, estiveram na sede do JC, onde receberam a premiação

O Jornal da Cidade agradece a todos que participaram do concurso enviando suas histórias de amor e convida os demais ganhadores Lineide de S. Teodoro, Lais Domingues, e Tiana Olops a retirar os prêmios na sede do Jornal da Cidade, localizada na Avenida Rota dos Imigrantes, 425 – Sala 113 – Galeria Hulshof – Centro – Holambra.