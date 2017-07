Acesso a Holambra pelo Portal do Moinho será parcialmente interditado para obras

A Prefeitura deu início hoje (28 de junho à reforma do Portal do Moinho, uma das principais portas de entrada para o município. Durante as obras, o acesso à Alameda Maurício de Nassau pela Rodovia SP-107 será interditado de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, permanecendo aberta para tráfego a via de mão contrária, sentido pista.

De acordo com o departamento municipal de Obras, o fechamento parcial “é importante para assegurar a celeridade dos trabalhos e garantir a segurança dos moradores e trabalhadores”. A intervenção no Portal teve início pela manhã, com a remoção do revestimento de madeira, já bastante comprometido pela ação do tempo. A interdição permitirá, ao longo dos próximos meses, a execução da base de alvenaria, a instalação de esquadrias, de pás e de acabamento em madeira.

Durante o período de obras, a Prefeitura recomenda a escolha de rotas alternativas de acesso à cidade pelas ruas Mário Bonano, Campo das Palmas ou Rota dos Imigrantes. “Entendemos e sentimos pelos transtornos que novas obras causam, mas são medidas necessárias para proteger os transeuntes e as pessoas que estão trabalhando”, afirmou a diretora da pasta, Elisa Pennings. “As melhorias são importantes para a cidade. É bom para Holambra e para os holambrenses”, destaca.