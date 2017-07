Vestibular da primeira Faculdade das Flores do Brasil acontece neste sábado

O vestibular para o curso superior de Agronegócio com ênfase em Horticultura, oferecido pela FAAGROH – Faculdade de Agronegócio de Holambra, acontece neste sábado, 1° de julho. Com objetivo de capacitar futuros profissionais e agricultores do Brasil, a graduação tem uma mensalidade no valor de R$ 680,00. O início das aulas será em agosto, sendo que elas serão 100% práticas desde o primeiro dia.

A prova será no campus II do Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, às 14h. O vestibulando deve levar o documento oficial de identificação (RG, Carteira de Habilitação ou Carteira de Trabalho), além de caneta azul ou preta. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 e os estudantes que fizeram o Enem de 2010 a 2016 ou concluíram o ensino médio por meio do exame estão isentos da taxa e do vestibular.

“Os aprovados terão a vantagem de fazer parte da turma inicial da primeira faculdade integralmente direcionada ao agronegócio do país. Esse diferencial, que será carregado em sua formação e demonstrado ao término do curso, através do diploma, não tem preço e certamente os destacarão no mercado de trabalho nacional e internacional”, comenta o diretor da UniFaj, professor Flávio Fernandes Pacetta.

Lançamento – A primeira faculdade destinada integralmente ao agronegócio foi lançada no último dia 21 de junho, durante a abertura da 24º Hortitec (Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas), contando com a colaboração de diversas autoridades, professores e profissionais do ramo do agronegócio. A estrutura da faculdade, que trabalha com o ensino teórico e prático juntos, está crescendo cada dia mais para atender de forma qualificada aos novos alunos.