Orquestra de Violeiros abre “Porta, porteira e portão”, que pode ser visitada gratuitamente  

Nova atração do Festival de Inverno de Holambra reforça a cultura caipira e pode ser conferida até o dia 30 de julho

A exposição “Porta, porteira e portão: – Modos de ‘Falarrr’ e Costumes do ‘Interiorrr’” teve sua abertura oficial na segunda-feira, 26 de junho, no Centro de Cultura e Eventos de Holambra, e a principal atração da cerimônia foi a apresentação da Orquestra de Violeiros da cidade.

O ambiente, movido pelo tema da mostra, que remete à cultura caipira e seus costumes, acompanhada pela musicalidade raiz da Orquestra de Violeiros, fez jus ao nome da exposição. O fato de o tema da exposição e a música raiz apresentada pelos violeiros possuírem ampla ligação fez com que as pessoas presentes no evento se sentissem realmente num ambiente de cultura caipira.

Os visitantes tiveram a oportunidade de observar, relembrar e até mesmo conhecer diversos utensílios culinários, ferramentas de trabalho, receitas e histórias típicas, como causos, contos, histórias dos santos e das benzedeiras, além das gravuras também expostas, sendo todos estes relacionados aos costumes do interior.

No local foram também expostas peças exclusivas do Museu Histórico e Cultural de Holambra, que retratam o passado da cidade e das pessoas em relação a lida com a terra, que se iniciou na época da Segunda Guerra Mundial, com a vinda dos imigrantes à então Fazenda Ribeirão.

A motivação nessa mudança radical de vida foi praticamente a mesma para todas as famílias: a devastação causada em sua pátria, a Holanda, pela ocupação nazista. Hoje, os costumes e objetos trazidos pelos holandeses estão presentes na vida de grande parte da população holambrense. E para que isso não se perca, num destes objetos expostos há um convite para que as pessoas visitem o Museu da cidade e conheçam suas histórias.

A exposição “Porta, porteira e portão” está aberta à visitação pública de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até dia 27 de julho, com entrada gratuita. A programação do festival de inverno (confira em nosso site) conta com diversas atrações e segue até o dia 30 de julho.