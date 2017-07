Educação Ambiental: projeto do Consab é levado a escola em Conchal e terá atividades em Holambra

Proporcionar a estudantes das escolas públicas da região uma experiência única e muito rica, num aprendizado extraclasse. Com esse objetivo o Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental (Consab) iniciou no dia 19 de junho um projeto itinerante inédito de Educação Ambiental que começou pelo município de Conchal.

Idealizada pelo prefeito de Holambra e atual presidente do consórcio, Fernando Fiori de Godoy, a iniciativa promove a conscientização de crianças e jovens desde cedo em sala de aula, abordando temas que vão da destinação correta de resíduos até ações sustentáveis e voltadas à promoção de qualidade de vida e preservação do meio ambiente. Depois disso vem a parte prática.

Acompanhada pela diretora técnica do CONSAB, Bianca Refundini, e pelo coordenador ambiental Eduardo Bassetti, a estagiária Cláudia Monteiro, responsável pelas aulas, levou a 19 alunos do 2º ano da unidade Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Giácomo Corte, no Parque Industrial, uma divertida e envolvente atividade prática para ensinar aos estudantes como criar em casa e de maneira artesanal sua própria horta vertical.

“A educação ambiental e a importância da adoção de hábitos ecologicamente corretos devem ser construídos já na escola, para que possamos formar cidadãos mais conscientes. As crianças aprendem e são multiplicadoras de conhecimento. Isso é fundamental para que consigamos resultados importantes em todas as cidades consorciadas”, avalia Cláudia.

Conforme as regras do projeto, as crianças envolvidas nas atividades recebem, ao final das aulas, certificados de participação que estimulam a continuidade das ações praticadas em sala. O próximo município consorciado a receber o projeto será Holambra.