Assembleia aprova projeto que proíbe uso de animais vivos como cobaias

Os ativistas que combatem os maus tratos contra animais e quem cuida de seu animal de estimação com o devido carinho, em breve terão motivos para comemorar. No último dia 22 de junho a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que restringe o uso de animais vivos na área do ensino.

Pela proposta, escolas e universidades ficam proibidas de usar cobaias. “Há métodos substitutivos para o ensinamento. Um aluno se sente muito mais seguro em aprender com um cadáver do que com um animal vivo. Muitas universidades já abandonaram essa prática, que além de desumana, é um crime”, disse o deputado Feliciano Filho (PSC), autor do projeto.

De acordo com a professora Odete Miranda, que leciona na Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), primeira instituição a restringir a prática no país, mais de mil vidas já foram poupadas desde que esse método foi dispensado. “Isso permitiu que muitos alunos continuassem estudando aqui. Vários saíram por não concordarem com a utilização de animais nas universidades”, disse a professora.

Segundo Odete Miranda, a aprovação dessa lei é um grande avanço para o Brasil. “Isso é uma realidade, não devemos mais usar animais para o ensino, não há necessidade e é um retrocesso, uma tradição que deve ser largada”. Para tornar-se lei e entrar em vigor o projeto aguarda apenas a sanção do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Fonte: Agência Alesp de Notícias