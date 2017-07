Campanha do Agasalho: Fundo Social começa a distribuir o que foi arrecadado na próxima semana

O Fundo Social de Holambra inicia na próxima semana a distribuição das roupas, agasalhos e cobertores arrecadados na Campanha do Agasalho 2017. A entrega às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social começa nesta terça-feira, 27 de junho, às 9 horas no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, na Praça dos Pioneiros.

Também na próxima semana, a distribuição segue para a escola municipal Recanto das Palmeiras, na zona rural. Lá, a entrega do material arrecadado acontece na quinta-feira, 29 de junho, às 17h30. Os bairros Fundão e Pinhalzinho também serão contemplados com doações aos moradores interessados.

Ela acontecerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região, ao lado da Casa do Trabalhador, a partir de sexta-feira (30). Para fazer a retirada será indispensável a apresentação do Cartão Cidadão. A primeira-dama e presidente do Fundo, Diva de Souza Godoy, explica que durante a campanha mais de três toneladas de roupas e malhas foram arrecadados através do mutirão e dos postos de coleta.

“Estamos muito felizes com o resultado. As famílias holambrenses provaram mais uma vez que a solidariedade mora aqui”, disse. “É importante lembrar, para quem quer contribuir e quer participar, que as caixas seguem disponíveis nos pontos de coleta”, lembra.

As caixas são encontradas nos supermercados Eva, Remafra e Imigrantes, Padaria Nonno’s, nas farmácias AnjoFarma, Central, Farma Holambra e Santa Helena, Paróquia Divino Espírito Santo, portaria do Residencial Palm Park e nas unidades de segurança, Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar (PM).