Frio no Hemisfério Sul, sabor de Hemisfério Norte: Sopa de coentros!

No meio desta semana, num belo final de tarde o clima deu uma súbita virada e um vento gelado surgiu e soprou repentinamente, ainda sob os tons da luz outonal. A estação do frio, comandada pelo general inverno, fez sua entrada triunfal, com toda pompa e circunstância que lhe é inerente.

Dias mais frescos e noites frias passam a ser referências daqui para frente, claro que com as devidas exceções que vem sendo determinadas pelas abruptas e agressivas mudanças climáticas, que acontecem praticamente por todo planeta.

Acabo de regressar do Hemisfério Norte, onde passei duas semanas de férias com meu marido, e tive pela primeira vez o privilégio e a alegria de pisar em terras portuguesas e beber na fonte, da generosa hospitalidade do povo lusitano, da qual muito já tinha ouvido falar.

Ousaria dizer que, atualmente temos melhor acolhida por lá do que em nosso próprio país, e não é por acaso que tem muito brasileiro indo tentar a vida em terras portuguesas. Mas voltemos ao nosso foco inicial, que é a temperatura e a comida e deixemos para além mar as demais divagações.

Não consigo imaginar nada melhor para uma noite fria do que uma sopinha quente, pois esta tem a capacidade de aquecer o corpo e a alma, nos trazendo uma agradável sensação de aconchego. Na primeira noite que jantei em Lisboa, ao olhar o cardápio fiquei fascinada e intrigada com esta sopa. Nunca tinha tido conhecimento sobre este prato típico do dia a dia da cozinha portuguesa, com este ingrediente que tem a cara da culinária nordestina brasileira: o coentro, e de pronto senti o sabor da fusão das culturas.

Desde então vinha tentando decifrar o enigma para testar e dividir com os meus leitores, e eis que então, como que por um presente do destino, retorno ao Brasil sentada ao lado de uma simpática brasileira nascida em Maceió, casada com português e vivendo atualmente em Lisboa. Ela é apaixonada por esta sopa, que aprendeu a preparar com a sogra numa receita tradicional da família, que hoje, testada e aprovada pelo seu inigualável sabor, compartilho e publico.

INGREDIENTES:

1 Kg de batatas descascadas e picadas

1 Cebola picada

3 Dentes de alho picados

6 Colheres sopa de azeite de oliva

1 Molho de coentro inteiro (retire apenas as raízes)

1 ½ Lit. de água filtrada

Sal e pimenta do reino a gosto

PREPARO:

Numa panela grande, coloque o azeite, as batatas, a cebola e o alho.

Acenda o fogo e refogue, até que os legumes fiquem dourados.

Acrescente então a agua e deixe ferver, até a batata ficar macia, mais ou menos, por meia hora.

Junte então o molho de coentro e ferva por mais 3 minutos.

Desligue, aguarde esfriar um pouco e bata no liquidificador, ou no processador e se delicie!

Rápida no preparo, utilizando ingredientes de baixo custo e com sabor divino. Que venha o frio!

RENDIMENTO: 6 Porções!

ACOMPANHAMENTO: Pães e Queijos.

Os portugueses costumam tomar esta sopa com queijo de cabra esmigalhado por cima!

DICA: A batata pode ser substituída por abobrinha italiana, por quem se preocupa em reduzir as calorias e também para quem precisa controlar a glicose.

Para as pessoas que consideram o sabor do coentro muito forte e concentrado, fica a sugestão de fazer meio a meio, com cheiro verde.

A receita tradicional, não utiliza nenhum tipo de caldo de carne, mas isto não impede de usar o de carne ou o de frango, pois podem incrementar o sabor, sempre considerando a importância de optar pelo caseiro.

NOTA: Muito apreciado e utilizado na cozinha nordestina, o coentro é uma planta de origem asiática que já era conhecida e utilizada pelos egípcios há mais de dois mil anos.

Embora seu uso mais tradicional seja na cozinha, os povos antigos utilizavam o coentro de forma medicinal, devido às suas propriedades calmantes, digestivas e até mesmo afrodisíacas.

Também é conhecido por ser um grande aliado no controle da pressão arterial.