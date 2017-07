Confira a programação completa do Festival de Inverno de Holambra

Teve início nesta quinta-feira, 22 de junho, com um espetáculo inédito do maestro João Carlos Martins no Centro de Cultura e Eventos, ao lado do Moinho, a extensa programação do Festival de Inverno de Holambra. O evento é promovido pela prefeitura e reúne eventos culturais e artísticos gratuitos durante todo o mês de julho. A apresentação do maestro, artista consagrado e maior nome da música clássica no Brasil, teve início às 20h, sendo acompanhada pela Orquestra Camerata Bachiana.

Entre as atrações desta edição do Festival, criado pelo prefeito Fernando Fiori de Godoy em 2013, estão tributos a Tim Maia e aos Beatles na Praça dos Pioneiros; a exposição “Porta, Porteira e Portão”, que celebra através de música e imagens os costumes do interior paulista; e eventos voltados ao público jovem e infantil, como festival de música eletrônica e sessões de contação de histórias na Biblioteca Municipal (veja programação completa abaixo).

De acordo com o diretor municipal de Cultura e Eventos, Ariel Cahen, o festival apresentará atividades diversificadas em seu formato e gênero, permitindo a participação de pessoas de todas as idades e de diferentes preferências.

“O Festival de Inverno de Holambra segue um padrão que procuramos repetir em todas as ações culturais da Prefeitura, misturando estilos e ritmos em favor da diversidade de opções”, explicou. “Dessa forma, o público pode optar pelo que gosta e, quem sabe, conhecer e curtir manifestações artísticas diferentes”.

Além de apostar em variedade artística, o evento será marcado também pela pluralidade de espaços. Os eventos serão descentralizados, percorrendo áreas como a Praça dos Pioneiros, no Centro, a Praça dos Coqueiros, no bairro Morada das Flores, e a Praça da Bíblia, no Imigrantes.

“Teremos uma concentração maior de eventos na Praça dos Pioneiros, que conta com estrutura de banheiros e alimentação, mas procuramos levar ações para outros pontos da cidade”, disse Ariel. Toda a programação é gratuita e aberta à população.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO

– 22 de junho – Maestro João Carlos Martins e Orquestra Camerata Bachiana | Centro de Cultura e Eventos, às 20h.

– 26 de junho a 26 de julho – Porta, Porteira e Portão: Modos de ‘Falarrr’ e Costumes do ‘Interiorrr’ | Centro de Cultura e Eventos, das 9h às 17h.

– 7, 8 e 9 de julho – Festival de Food Trucks | Praça do Moinho – Sexta, das 18h às 22h, e sábado e domingo, das 11h às 22h.

– 15 de julho – Who Festival, de Música Eletrônica | Praça dos Pioneiros, das 14h às 22h.

– 16 de julho – Cinema na Praça | Praça da Bíblia (Imigrantes), às 20h.

– 21 de julho – Tributo a Tim Maia (Banda Monalisa) | Praça dos Pioneiros, às 20h.

– 22 de julho – Workshop: “Viola: O divino instrumento” | Biblioteca Municipal, das 14h às 17h.

– 22 de julho – Viola, Café e Flores com a Orquestra de Viola Caipira de Holambra | Praça dos Coqueiros, às 20h.

– 23 de julho – VII Mostra de Veículos Antigos (Old Car Society) | Rua da Amizade, das 8h às 17h.

– 28 de julho – Tributo ao The Beatles (Banda Rubber Soul) | Praça dos Pioneiros, às 20h.

– 29 de julho – Contação de Histórias | Biblioteca Municipal, das 10h às 12h.

– 30 de julho – Teatro – Coletivo Dedo de Moça | Biblioteca Municipal, às 16h.