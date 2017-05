Festa do Trabalhador celebra feriado com shows e dezenas de prêmios

Milhares de trabalhadores holambrenses celebraram juntos o feriado do Dia do Trabalhador com shows de música sertaneja universitária, torneios poliesportivos, apresentações de dança e sorteios de dezenas de prêmios cedidos por empresários e pelo comércio local.

A Festa do Trabalhador, promovida pela Prefeitura, lotou a Rua da Amizade nos dias 30 de abril e 1º de maio. Shows das duplas Luan Luccas & William e Bruno & Gustavo abriram a programação na noite de domingo. Na manhã seguinte, competições de truco, basquete masculino, futebol e futsal feminino mobilizaram o Complexo Esportivo. Aulas de zumba e apresentação de dança fecharam o primeiro grupo de atrações do dia 1º.

À tarde, milhares de pessoas se reuniram na área do evento para acompanhar o sorteio de brindes e a apresentação da dupla Renan & Luciano, de Artur Nogueira. Mais de 120 prêmios foram sorteados para moradores que trocaram um quilo de alimentos não-perecíveis por cupons. A arrecadação, de aproximadamente meia tonelada, foi destinada ao Fundo Social.

A moradora do bairro Parque dos Ipês, Beatriz Aparecida de Souza dos Anjos, de 22 anos (no centro da foto), levou para casa uma bicicleta e um conjunto de utensílios domésticos. “Participo dos sorteios desde o primeiro ano, mas é a primeira vez que ganhei prêmios. Fiquei muito feliz. É uma atitude muito nobre dos empresários e da Prefeitura”, disse.

O prefeito Fernando Fiori de Godoy, presente durante o sorteio ao lado dos vereadores Naiara Hendrikx, Jesus da Farmácia e Sitta da Fanfarra, destacou a importância do evento, idealizado por ele em seu primeiro ano de mandato, para prestar “justa homenagem aos trabalhadores que contribuem todos os dias com o desenvolvimento de Holambra”.