Parceria prefeitura e governo estadual proporciona sessões de cinema gratuitas

A Prefeitura realiza nessa sexta-feira, 5 de maio, duas sessões cinematográficas gratuitas e ao ar livre na Rua das Dálias, a partir das 19h30. A iniciativa é resultado da parceria com o projeto Cine Céu, financiado pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado (Proac). A entrada é gratuita.

A exibição reunirá duas produções nacionais, de curta e longa metragens. A primeira delas, “O Menino no Espelho”, conta a história do garoto Fernando, de 10 anos, que lamenta perder muitas horas de seus dias com tarefas e obrigações. Ele sonha em ter um sósia para dividir os afazeres cotidianos até que, certo dia, seu reflexo deixa o espelho e ganha vida. O longa, de pouco mais de 1h10, foi lançado em 2014 e dirigido por Guilherme Fiúza Zenha.

A segunda produção, “Bendizendo o Saber”, dirigida por Carina Bentlin, é parte do projeto Memória Viva, de pesquisa e documentação em história oral desenvolvido em Cosmópolis. A obra apresenta como protagonista a benzedeira Idalina, de 70 anos, que começou a benzer aos 15 anos, numa época em que procurar uma benzedeira era a única alternativa de cura para muitos católicos.

O diretor municipal de Cultura, Ariel Cahen, explica que a proposta é levar acesso irrestrito aos holambrenses a obras menos conhecidas de produção nacional. “Esse é um projeto que facilita o acesso das pessoas, que nem sempre têm condições de ir ao cinema em outros municípios, a opções diferenciadas de lazer e cultura. Nesse caso, em especial, a filmes nacionais e produções regionais muitas vezes desconhecidos por quem se interessa pela sétima arte”, disse o diretor.