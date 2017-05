“Dia do Rei” celebra cultura holandesa com prova pedestre, tradição e arte

A celebração do Dia do Rei, realizada no dia 30 de abril, com programação preparada pela Prefeitura de Holambra para exaltar e preservar as tradições trazidas pelos imigrantes holandeses à Cidade das Flores, manteve a versão brasileira da maior festividade popular da Holanda. O evento teve atividades esportivas e apresentações artísticas que atraíram cerca de 2 mil pessoas aos arredores do Moinho Povos Unidos.

A solenidade contou com a participação do prefeito Fernando Fiori de Godoy, do vice-prefeito Fernando Capato, dos vereadores Naiara Hendrikx (presidente da Câmara Municipal), Sitta da Fanfarra, Jesus da Farmácia, Edison da Farmácia, Lucas Simioni e Jacinta van den Broek, além de diretores municipais e do cônsul-geral do Reino dos Países Baixos em São Paulo, Cor van Honk.

Acompanhado pela esposa, van Honk agradeceu o convite feito pela Prefeitura e elogiou a cidade. “Fico muito feliz em chegar aqui e, em toda visita, encontrar a cidade linda”, disse. A professora Carmem Garcia, de Campinas, acompanhou a festividade com a família pelo terceiro ano consecutivo. “Apesar de não participar da Corrida venho todos os anos conferir as apresentações. É bonito ver como a cidade se preocupa e segue as tradições”, elogiou.

Carmem, outros visitantes e muitos moradores puderam conferir apresentações dos Gaiteiros de Holambra, da Orquestra de Viola Caipira da cidade, do grupo de danças folclóricas e da Fanfarra Amigos de Holambra. O tradicional café com bolo foi servido ao final da comemoração.

O prefeito Fernando Fiori de Godoy ressaltou em seu discurso a importância do evento para a preservação das características que fazem de Holambra uma cidade diferenciada e lembrou que o Dia do Rei passou a fazer parte, esse ano, do Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado de São Paulo.

“Essa tradicional festividade holandesa é agora também um pouco brasileira. Passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado de São Paulo. Uma conquista que nos enche de orgulho”, afirmou. “O Dia do Rei proporciona a cada um de nós a oportunidade de celebrar a união. A união que é hoje, mais do que nunca, tão necessária para a construção de um mundo mais justo, fraterno, igualitário e harmonioso”.

Mais de 650 participantes

A Corrida do Rei, prova de pedestrianismo que antecede a programação cultural do Dia do Rei, reuniu mais de 650 atletas profissionais e amadores que representaram mais de 50 cidades brasileiras. Eles percorreram os principais pontos turísticos de Holambra em percursos de 5km e 10km.

A atleta Marina Malachias, professora de Educação Física em Jaguariúna, participa da corrida desde sua primeira edição, em 2013. No último domingo, ela se sagrou campeã pela quarta vez da categoria Feminina 5km. “É sempre uma honra poder participar dessa prova. Eu sou de Jaguariúna, aqui do lado, e tenho um carinho imenso por Holambra. A prova é muito linda e sempre que eu puder vou continuar participando”, comentou.

A classificação por categoria ficou assim:

Corrida 10KM – Feminino Geral

1) Marcia Lopes Rodrigues

2) Juliana de Almeida Scher

3) Roberta Luque Fuentes Franso

Corrida 10KM – Feminino Holambra

1) Roberta Luque Fuentes Franso

2) Carmen Silvia Frade de Andrade

3) Angelica Silveira Silva Barbosa

Corrida 10KM – Masculino Geral

1) José Vasconcelos

2) Valdir Magno da Silva Martins

3) Rulian Rosa

Corrida 10KM – Masculino Holambra

1) Gustavo de Angeli Ferreira

2) Robervan Magalhães dos Santos

3) Edmilson Aparecido dos Santos

Corrida 5KM – Feminino geral

1) Marina Malachias

2) Marcela Inácia da Rosa Lima

3) Renata Martins Ferreira

Corrida 5KM – Feminino Holambra

1) Gabriela Gruisen Breg

2) Viviane Andreasi Hulshof

3) Geraldina J. H. M. Leite da Silva

Corrida 5KM – Masculino Geral

1) Cicero Viera de Andrade

2) Reginaldo Batista de Lima

3) Igor Caique Bueno

Corrida 5KM – Masculino Holambra

1) Yves Diego Maeda

2) José Zan da Silva

3) Luis Henrique L. Astorina Nunes do Amaral