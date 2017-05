Frejat e Orquestra Rock se apresentam dia 19 na Red Eventos, em Jaguariúna

Show faz parte do “Projeto Arte do Bem” e tem renda destinada ao Centro Infantil Boldrini, de Campinas

O cantor Roberto Frejat e a Orquestra Rock (foto ao lado) se apresentam dia 19 de maio, às 23h, na Red Eventos em Jaguariúna. Os fãs do artista já podem garantir seus ingressos para o show promovido pelo “Projeto Arte do Bem”, que destinará parte da bilheteria ao Centro Infantil Boldrini, que é de Campinas e trata crianças vítimas de câncer.

Frejat, um dos grandes nomes do rock nacional, segue na estrada levando para todo o Brasil o show dançante com grandes sucessos de sua carreira e também de outros compositores. Com a pegada roqueira que está na essência de sua música, a apresentação tem lotado os locais onde se apresenta em todo o Brasil.

O repertório inclui músicas como o recente sucesso, “O Amor é Quente”, composta em parceria com Maurício Barros e Fausto Fawcett, um rock que traz nas letras um firme posicionamento diante da intensidade do fim de uma relação.

Frejat também mostra ao público “Só Você”, de Vinicius Cantuária. Regravada pelo cantor, a música esteve na trilha sonora da novela “Totalmente Demais”, da TV Globo. Outros sucessos autorais como “Amor Pra Recomeçar”, “Segredos”, além de grandes hits do Barão Vermelho e de artistas como Jorge Ben, Tim Maia, Caetano Veloso e Frenéticas, entre outros, compõem o set list.

Frejat sobe ao palco acompanhado por Mauricio Barros (teclados e vocais), Billy Brandão (guitarra e vocais), Bruno Migliari (baixo e vocais) e Marcelinho da Costa (bateria e vocais). Os ingressos custam a partir de R$ 40. Antecipadamente, estão disponíveis nos pontos de venda (veja lista abaixo) e também pelo site guicheweb.com.br

Orquestra Rock

Originalmente batizada de Orquestra Arte do Bem, a Orquestra Rock foi criada em 2015 para ser a atração oficial do projeto Arte do Bem, evento cultural beneficente que tem como objetivo promover a fusão da música instrumental e erudita com a popular. Esse trabalho inédito apresenta um repertório composto por arranjos e versões exclusivas de grandes clássicos do rock nacional e internacional sob a regência do maestro Martin Lazarov.

Surpreenda-se ao escutar Led Zeppelin, Deep Purple, Nirvana, Bom Jovi, Charlie Brown Jr, Cássia Eller, entre outros ícones do Rock em uma performance inigualável de 40 talentosos músicos tocando simultaneamente. Em seus espetáculos, a Orquestra Rock já convidou alguns dos maiores nomes do Pop rock nacional para dividirem o palco, tocando seus principais sucessos em arranjos especiais.

O Projeto Arte do Bem tem como objetivo difundir a música instrumental, promovendo o encontro de uma Orquestra Sinfônica com artistas e bandas consagradas do cenário nacional, como Nando Reis, Lulu Santos, Skank, Jota Quest, Titãs, Paralamas do Sucesso, Blitz e o próprio Frejat. Além de promover a cultura, o projeto beneficia diretamente 10 mil pacientes em tratamento e/ou acompanhamento no Boldrini.

Confira os pontos de venda na região:

Amparo – Loja O Bortolettão da Praça Pádua Salles 135 – Centro – Fone (19)3807-8392;

Campinas – Equipadão: Avenida José de Souza Campos (Norte/Sul), 1806 – Fone (19) 3252-6416;

– Campinas Piscinas: Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, 1769 – Fone (19) 3367-3629;

Holambra – Magazine Alcione: Rua Rota dos Imigrantes, 397 – Fone (19) 3802-1332;

Jaguariúna – Loja O Bortolettão, na Rua Cândido Bueno, 545 – Fone (19) 3867-3014;

Mogi Mirim – Posto do Ary: Rua Padre Roque, 867 – Fone (19) 3862-0066;

Pedreira – Loja O Bortolettão, na Rua Antônio Pedro, 321 – Fone (19) 3893-2232;

– Pizzaria do Chiquinho: Avenida Antônio Serafin Petean, 2086 – Fone (19) 3853-2218;

Serra Negra – BR2W/Fabri Imóveis, na Rua Padre João Batista Lavello, 49 – Fone (19)3892-1576;

SERVIÇO

Show – Frejat & Orquestra Rock

Local: Red Eventos – Avenida Antarctica, 1530, Jaguariúna-SP

Data: 19 de maio – Horário: 23h (início do show)

Abertura dos portões: às 21h30

Ingressos: a partir de R$ 40,00

Mais informações: projetoartedobem.com.br