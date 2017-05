Mudanças no clássico: Pão funcional com farinha de grãos e sementes!

Vivendo um período turbulento, onde observamos mudanças em muitos setores, envolvendo desde as coisas mais simples até as mais sofisticadas, sentimos cada vez mais uma sensação de grande perplexidade que nos conduz a certo desamparo e, porque não dizer, desconforto. Nossas certezas absolutas não fazem mais jus ao nome e muitas verdades consolidadas estão passando por processos de reinvenção e se adequando aos loucos tempos.

Como somos brasileiros e vivemos por aqui, sentimos diariamente na pele e também no bolso o descompasso entre a vida real e o universo paralelo, criado por algumas de nossas autoridades administrativas, respaldadas em leis absurdas por eles mesmas criadas e posteriormente legisladas.

Mas, infelizmente esta crise de valores morais e éticos não se restringe ao nosso território, desde há muito corrompido e com necessidade urgente de se recriar. O horizonte de conflitos é amplo e atinge quase todo planeta, com administradores insanos se espalhando e crescendo feito praga daninha.

Com tantas coisas no caminho da transformação, a culinária não poderia assistir de braços cruzados e também tem feito papel importante neste contexto, criando muitas coisas novas, mas também indo resgatar os clássicos e dando a eles um novo sabor e, muitas vezes, até uma nova cara.

É o caso da receita desta semana, que se dedica ao alimento mais popular do mundo inteiro e que alimenta muita gente desde os tempos bíblicos (quando já operava milagres), perfuma as casas e as ruas. Falo de sua excelência soberana: “o pão nosso de cada dia”!

Quem tem o hábito ou já leu alguma vez a Bíblia, sabe que o pão era o principal alimento da mesa e onde ele estivesse presente a fome seria saciada, sendo a casa abastada ou modesta. No entanto, infelizmente, o pão de hoje já não é tão saudável e também foi vítima das transformações mundiais, que nem sempre nos trazem coisas positivas e em alguns casos até, a modernidade, não querendo negar sua dinâmica evolutiva, nos traz retrocessos enormes, como no caso dos alimentos, principalmente.

O pão nosso de cada dia, atualmente, além do problema do glúten (hoje em maior quantidade em razão das manipulações genéticas sofridas pelo trigo), traz muitos aditivos químicos no pão industrializado que em longo prazo vão prejudicando nossa saúde. Por isso o ideal é preparar o pão em casa, fazer o caminho nostálgico da volta a este habito saudável e que perdeu seu posto para o sabor padronizado da industrialização.

A receita que a coluna publica esta semana, apesar de utilizar uma receita clássica e que remonta a tempos idos, traz um sabor de total modernidade, pois não utiliza um item fundamental do pão que é a farinha de trigo, mas faz com que grãos e sementes maceradas substituam este item e transformem uma verdade até aqui dada como absoluta. A receita é ousada, mas o resultado é surpreendente, totalmente saudável e extremamente saboroso.

Boa viagem e bom apetite!

INGREDIENTES

4 claras de ovo

90 g de sementes de gergelim

90 g de sementes de girassol

90 g de nozes, ou de castanha.

90 g de sementes de abóbora

90 g de linhaça

Meia colher (chá) de bicarbonato de sódio

100 ml de água

1 pitada de sal

MODO DE PREPARO

Bata as claras com o sal e em seguida adicione a água com o bicarbonato de sódio diluído.

Todas as sementes devem ser bem moídas ou trituradas, para que se transformem num pó fino (com consistência de farinha). Isso pode ser feito no liquidificador ou no multiprocessador.

Para finalizar, misture os ingredientes e mexa bem. Asse a mistura, em forma untada por 50 minutos, em forno médio e preaquecido.

RENDIMENTO: 15 Fatias!

ACOMPANHAMENTO: Para sopas, frios, patês, geleias… É perfeito para tomar com um chá ou café e começar o dia de forma saudável e com grande sensação de saciedade!

DICA: Nas lojas de produtos naturais podem ser encontrados muitos dos itens utilizados na receita já moídos, muitas vezes com a vantagem de serem isentos de agrotóxicos.

NOTA: A clara do ovo é rica em albumina, uma proteína de origem animal que possui alto valor biológico e que age na reparação dos músculos e no aumento de massa muscular (hipertrofia), além de prolongar a saciedade por ser uma proteína de longa absorção.

Uma das principais características da clara de ovo é a sua composição: 90% de água e 10% de proteínas. É um alimento completo e de grande poder alimentício, que não deve faltar na dieta alimentar sua e de sua família!