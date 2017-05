ACEemprega auxilia empresas na contratação de funcionários

Empresas associadas podem recorrer a serviço de recrutamento e seleção, na Associação Comercial de Holambra

Encontrar o funcionário ideal é sempre complicado. Onde buscar esse colaborador e como localizá-lo? Perguntas como essas fazem parte da rotina de qualquer departamento de Recursos Humanos (RH) e incomodam as empresas que precisam contratar pessoal.

Para facilitar a vida de seus associados a Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) mantém o ACEemprega, que agiliza e descomplica a contratação de funcionários. Por meio deste serviço, executado por uma agência especializada e parceira da ACE, profissionais de Recursos Humanos conduzem todo o trâmite para preencher uma vaga.

A tarefa inclui o anúncio do cargo em veículos de comunicação, recebimento de currículos e triagem do CV (Curriculum Vitae) de acordo com o perfil buscado pela empresa, por exemplo. “O associado fica isento de checar todos os currículos que chegam e analisar todos os candidatos”, explica Suzi Celegatti, gerente da Associação Comercial.

Conforme Suzi, “por meio do ACEemprega, uma agência faz as entrevistas com os interessados e seleciona candidatos adequados ao cargo. No passo seguinte o associado recebe três profissionais selecionados e decide qual deles prefere para o seu quadro de pessoal”, completa. Assim, o ACEemprega otimiza o processo de contratação tanto para as empresas quanto para os candidatos. Quem tiver interesse em obter mais informações sobre o Aceemprega deve procurar a Associação Comercial de Holambra pelo telefone 3802-2020.