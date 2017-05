Curso de moda do Senac Mogi Guaçu promove a vivência real do mercado

Você já pensou em ganhar a vida trabalhando no mundo da moda? Pois saiba que o Brasil é o quinto maior produtor têxtil e detém uma das cinco maiores Semanas de Moda mundo, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit)*. E para quem busca por capacitação nessa área, o curso Técnico em Produção de Moda do Senac Mogi Guaçu está com inscrições abertas.

Com início em 8 de maio e duração de pouco mais de um ano, o curso irá habilitar profissionais para assessorar figurinistas, estilistas e produtores na pesquisa e criação da imagem de moda, além de propor estratégias de visual merchandising relacionadas à determinada marca, e a organizar, planejar, orientar e acompanhar todas as fases da realização de um evento de moda.

Neste ano, todos os cursos contam com descontos que podem chegar a 40%. Para mais informações, consulte o Portal Senac www.sp.senac.br/mogiguacu ou ligue para (19) 3019-1155.

Referência: * http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor

SERVIÇO

Curso: Técnico em Produção de Moda

Data: de 8 de maio de 2017 a 27 de setembro de 2018

Horário: aulas às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 19h15 às 22h15;

Local: Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista

Inscrições e informações: www.sp.senac.br/mogiguacu ou pelo telefone (19) 3019-1155