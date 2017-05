FAJ oferece cursos de MBA e extensão em agronegócio

Uma parceria firmada com o Centro Nacional de Inovação, Pesquisa e Extensão Rural em Agronegócio (CNIPEA) vai possibilitar à Faculdade de Jaguariúna (FAJ) oferecer cursos de MBA – pós-graduação e de extensão em várias áreas ligadas ao agronegócio, tanto presenciais como de Ensino a Distância.

O lançamento foi no dia 26 de abril, no anfiteatro do campus 2 da instituição, durante o Seminário Agronegócio Brasileiro, Protagonismo e Liderança. A plataforma contempla cursos de especialização (MBA – pós-graduação) em Direito do Agronegócio, Ambiental e Educação, além de atividades extracurriculares com ações de extensão rural, visitas dirigidas, palestras, workshops, dia de campo e fóruns sobre o agronegócio.

A FAJ é credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para ofertar cursos presenciais e de ensino à distância (EaD) e obteve nota máxima em todos os quesitos avaliados pelo MEC nas áreas do conhecimento. O seminário teve duas palestras, uma proferida pela Dra. Andréa Figueiredo Procópio de Moura (foto ao lado), superintendente substituta na Superintendência Federal de Agricultura no Estado de São Paulo (SFA/SP/MAPA), e outra pelo Dr. Ubaldino Dantas Machado (foto abaixo), pesquisador, membro fundador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e presidente do CNIPEA.

O evento abordou o panorama nacional das cadeias produtivas, as atividades do Ministério da Agricultura, a história do agronegócio, o potencial de mercados, a importância de pesquisas e inovação com vistas ao desenvolvimento sustentável do agronegócio, respeito ao meio ambiente e ao crescimento sócio econômico da nação.

Os palestrantes Ubaldino Dantas Machado e Andréa Figueiredo Procópio de Moura enfatizaram a dimensão de protagonismo do agronegócio brasileiro e sua liderança mundial, estabelecido pelas Nações Unidas (ONU) como país responsável por alimentar 40% da população mundial até 2050, sendo que os Estados Unidos representam 6% da produção de alimentos e a comunidade europeia produz apenas 4% de alimentos para o mundo.