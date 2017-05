Espetáculo “Circulando” tem apresentação gratuita no Centro de Convivência

A Cia Los Circo Los apresenta o espetáculo “Circulando” no Centro de Convivência Cultural, em Campinas, nos dias 7 e 21 de maio, às 11h, com entrada gratuita. O projeto recebeu patrocínio do Fundo de Investimento Cultural de Campinas (FICC) 2014/2015.

A partir da estética do teatro de rua, “Circulando” propõe algumas combinações entre três virtuoses das artes circenses: malabarismo, acrobacia e a comicidade dos palhaços de picadeiro.

O público saboreia diversas sensações como suspense, comédia, romance e o encanto – típico do cenário de circo. A presença de três malas em cena possui um significado simbólico durante a trama: estão em diálogo com a rua além de ser o fio condutor da trama. Estes objetos, de diferentes tamanhos, resumem a trajetória de nossas vidas.

SERVIÇO

Espetáculo: “Circulando”

Quando: 7 e 21 de maio (domingos), às 11h;

Local: Praça do Centro de Convivência Cultural – Campinas.