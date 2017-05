Abertas as inscrições para “Corrida dos 100 Anos do Bento Quirino”

Muita gente curte um estilo de vida saudável e adora desafios que envolvam uma boa saúde física. Portanto, esta é mais uma dica : estão abertas as inscrições para a “Corrida dos 100 Anos Bento Quirino”, em Campinas.

A atividade tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) e acontecerá no dia 28 de maio, com largada às 8h, na avenida Orozimbo Maia, altura do número 2.600. Os interessados devem se inscrever até dia 24 de maio no site www.etecbentoquirino.com.br O valor da inscrição é R$ 60,00.

Serão 6 km de percurso pela avenida José de Sousa Campos – mais conhecida como Norte-Sul – até o Hotel Vitória, com retorno pelo lado oposto da via. Segundo os organizadores, a linha de chegada será no mesmo local da partida e a expectativa é de que os corredores mais experientes completem o percurso em aproximadamente 25 minutos.

A corrida é uma homenagem aos 100 anos de história da Escola Técnica (Etec) Bento Quirino, uma das mais tradicionais de Campinas. Conforme a organização da prova, o percurso da corrida segue na forma de uma ‘linha do tempo’, com marcos posicionados a cada 500 metros de distância retratando os 100 anos de existência da Etec Bento Quirino.

Além da SMEL, apoiam o evento também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, Emdec e Setec. A prova terá supervisão da Federação Paulista de Atletismo.