Grupo de proteção animal realiza Café Beneficente para ajudar animais de rua

Evento será realizado dia 13 (sábado), a partir das 9h, na sede da APB , e voluntários precisam arrecadar R$ 2 mil para quitar dívidas com clínicas

O grupo “Protetores Independentes de Holambra – PIH”, que atua em defesa dos animais, realiza no próximo dia 13 (sábado), a partir das 9h, um café da manhã para arrecadar fundos para a instituição, que não recebe nenhum apoio governamental. O evento será no salão da APB – Associação Príncipe Bernardo – e será oferecido café da manhã completo com música ao vivo.

O evento segue até às 11h30 e o valor da entrada é R$ 15,00. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente nos comércios ou com os voluntários, pelos telefones (19) 98976-3936 ou (19) 99818-0366. O que for obtido com o evento vai ser utilizado no pagamento de dívidas acumuladas pelo grupo e para manutenção dos animais abandonados nas ruas, que são acolhidos pela entidade.

Essa é a primeira edição do “Café da Manhã de Dia das Mães” realizado pelo grupo, que é composto por aproximadamente 25 voluntários. Um porta-voz do grupo revelou ao JC Holambra que essa foi uma das formas encontradas para conseguir recursos e seguir com as atividades.

O trabalho com os animais é rotativo, ou seja, a medida que conseguem donos para os bichinhos, resgatam outros. No entanto, as dívidas são constantes. Hoje, o Protetores Independentes acumulam uma dívida de cerca de R$ 2 mil, pois os animais precisam de alimentação, tratamentos, e medicamentos. A atuação do grupo envolve ainda a prevenção, que é feita mediante castrações e vacinações dos animais abandonados.

Atividades

O grupo de proteção animal PIH atua há cerca de um ano com as atividades de reabilitação, conscientização e prevenção animal no em Holambra, tendo grande apoio da população e do comércio local. Atualmente divido em cinco setores (Administrativo, Financeiro, Secretaria, Jurídico e Publicidade) o grupo conta com voluntários que desempenham diversas funções para manter a organização.

Os animais resgatados são reabilitados e esterilizados para, em seguida, serem disponibilizados para adoção mediante assinatura pela pessoa interessada de um “Termo de Adoção Responsável”. Os interessados em conhecer o trabalho do grupo podem acessar a página do Facebook/Protetoresholambra

SERVIÇO

O Café Beneficente promovido pelo grupo será no sábado, 13 de maio, a partir das 9h, na Rua Doutor Jorge Latour, 204 – Centro, na sede da APB – Associação Príncipe Bernardo. Eventuais dúvidas serão esclarecidas enviando E-mail para: protetoresholambrapih@gmail.com

PONTOS DE VENDA DOS CONVITES

– Holambra:

✅ Magazine Alcione

✅Villa dos Bichos

✅Recanto Pet

✅Natural Açaí

✅Melhor Amigo

– Arthur Nogueira

✅Agropecuária Mundo Animal

✅Agropecuária Kell

– Jaguariúna

✅Utralab- 7 vidas

✅Hora do Banho

Santo Antônio de Posse

✅Paula (19) 99804-5239

✅Val (19) 99884-1931