Trabalho e comida para todos: cafta no espeto!

Numa época de tantas incertezas e mudanças drásticas, como esta que estamos vivenciando, até a natureza se faz confusa e muda suas referências absolutas, trazendo generosa chuva em pleno outono, que na região Sudeste costuma ser a estação da seca.

A chuva que começou a cair no meio da semana, soou como um bálsamo no meio de tanta tensão, que infelizmente não se restringe somente à crise brasileira, mas afeta praticamente o mundo inteiro e pelos menos, para os lados de cá, trouxe um pouco de leveza e frescor, molhou a terra e lavou a alma.

De quebra nos trouxe também o frio, que para mim é sinônimo de alegria, pois faz parte da minha vida e aprecio o aconchego que ele traz, claro, sempre observando o equilíbrio da sua intensidade e que a permanência não seja tão longa, afinal nossa essência absoluta é o clima tropical.

Mas visto que temos mais um feriado pela frente, que celebra um item fundamental para o andar da humanidade, que é o trabalho e que, infelizmente anda escasso não só no Brasil, mas também em vários lugares do mundo, sugiro o preparo de uma receita que vem de longe, mas se adequa muito bem à alta taxa de desemprego e a carestia dos alimentos brasileiros, sem fugir do espírito de comemorar datas festivas, com um churrasco com a família e os amigos.

A carne moída com preço inferior aos cortes tradicionais para o preparo do churrasco, pode sim sair da panela e ir para o espeto e ainda de quebra deixar todos satisfeitos e felizes, com a grande vantagem de caber no bolso de todos, estejam empregados ou não. Ironicamente, o feriado que se celebra, para muitos também já deixou de ser uma verdade absoluta há muito tempo.

Muito apreciado por árabes e turcos, os espetinhos de cafta, que na verdade se assemelham ao preparo das almôndegas, podem ser assados, fritos, cozidos ou grelhados e temperados de acordo com a cultura de cada país.

A receita que a coluna publica para saudar o trabalhador é adaptada ao paladar brasileiro e pode ser assada no forno, pois o homenageado merece ter um dia de descanso. Mas a parada deve ser breve, pois o mar não está para peixe e o comprometimento, engajamento e trabalho sério são as únicas armas viáveis para virar o jogo.

INGREDIENTES:

1 Kg de Patinho ou coxão mole moído

1 Cebola pequena moída

1 Dente de alho espremido

1 Limão (suco)

½ Maço de cheiro verde bem picado

1 Colher de sopa de óleo

Sal e pimenta do reino a gosto

PREPARO:

Misture bem a carne moída com a cebola, o cheiro verde, o alho espremido com sal e o suco do limão.

Tempere com pimenta do reino moída na hora e regue com a colher de sopa de óleo.

A massa deve ser bem misturada para que fique bem ligada.

Faça então vários rolos compridos em forma de uma salsicha ou linguiça e introduza um palito destes de assar, em cada um, firmando bem a mistura em torno deles e afinando as pontas para que não se soltem.

Acomode todos em uma assadeira e leve para assar em forno preaquecido por 30 minutos.

RENDIMENTO: 12 a 15 Caftas!

ACOMPANHAMENTO: Arroz, saladas, molho de iogurte (receita já publicada)…

DICA: Se tiver moedor ou processador por casa, sugiro passar todos os ingredientes por eles, facilita o trabalho e também torna mais fácil o ponto de preparo do Cafta. Se quiser dar um toque mais oriental, substitua o cheiro verde pela hortelã.

NOTA: A história do Dia do Trabalho, ou do Trabalhador, como também é conhecida, remonta ao ano de 1886, quando milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições para suas jornadas de labuta em Chicago, nos Estados Unidos. No Brasil e em vários países do mundo, é um feriado nacional, dedicado a passeatas e demais eventos reivindicatórios e de conscientização.