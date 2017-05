Campanha de Doação de Sangue será dia 5 de maio e pede voluntários

A Prefeitura de Holambra realiza na próxima sexta-feira, 5 de maio, a Campanha de Doação de Sangue em parceria com o Hemocentro da Unicamp. A coleta acontece das 8h ao meio-dia, no salão da Terceira Idade, e quem puder contribuir voluntariamente está convidado a comparecer.

Para doar é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 65 anos de idade, pesar mais de 50 kg e apresentar um documento de identidade com foto. É importante ressaltar que quem recebeu a vacina de febre amarela precisa esperar 30 dias para doar. É importante destacar que todo o material utilizado na coleta é descartável.

De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, a coleta acontece no município quatro vezes por ano. “Na última campanha foram mais de 60 doações e queremos aumentar esse número ainda mais, é importante que as pessoas pratiquem essa solidariedade, que pode salvar vidas,” completa.