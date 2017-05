Feriado será de Festa do Trabalhador em Holambra

O domingo, 30 de abril, e o feriado em comemoração ao 1º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador –, na segunda-feira, terão uma programação especial e recheada de atrações. De acordo com a Prefeitura de Holambra, o evento contará com shows de duplas sertanejas e o tradicional sorteio de prêmios, cedidos por empresários e pelo comércio local. Toda a programação é gratuita.

A festa começa no domingo, a partir das 19h30, com apresentações das duplas Luan Luccas & William e Bruno & Gustavo na Rua da Amizade. No feriado nacional de 1º de maio, em homenagem ao trabalhador, a celebração começará às 8h, com a liberação da pesca na Nossa Prainha.

Às 8h30 o local receberá um torneio poliesportivo, com competições de truco, futsal feminino e futebol masculino. Para o carteado as inscrições de duplas podem ser feitas na hora. Uma edição do projeto Brincando no Bairro, com brinquedos infláveis e atividades recreativas para crianças, também será realizada nas proximidades da Prainha.

Aos apaixonados por dança, a Prefeitura disponibiliza a partir das 10h uma aula livre de Zumba. Após o almoço, a partir das 13h, haverá apresentação de números de jazz e dança do ventre. O sorteio de brindes acontece em seguida, a partir das 13h30, animado pelo show da dupla Renan & Luciano.

De acordo com o prefeito Fernando Fiori de Godoy, idealizador do evento que acontece desde 2013, a Festa do Trabalhador é uma justa homenagem aos homens e mulheres holambrenses que contribuem diariamente com seu trabalho e energia “para a construção de uma cidade melhor para todos”.

Para participar do sorteio de prêmios os moradores devem trocar 1 kg de alimento não-perecível por cupom. “Haverá sorteios aleatórios durante todo o evento e só receberá o prêmio quem estiver presente”, explica a diretora municipal de Turismo Alessandra Caratti.