Abertas as inscrições para Copa Brasil de Enduro a Pé, em Campinas

Estão abertas as inscrições para a Copa Brasil de Enduro a Pé/2017, que acontece no dia 7 de maio (domingo), no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, em Campinas. O parque é uma das áreas verdes de lazer mais conhecidas da cidade e está localizado no Km 3 da rodovia Heitor Penteado, na Vila Brandina.

As inscrições devem ser feitas no site oficial do evento – www.copanorth.com.br – ou pelo telefone (19) 3289-5281. A etapa Parque Ecológico tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), da Secretaria de Serviços Públicos e do Banco de Alimentos da Ceasa Campinas.

Para participar, o participante deverá pagar valores entre R$ 95,00 e R$115,00 – além da doação de 1 Kg de alimento não perecível. Os preços variam conforme o lote da inscrição. Conhecidas pelos apreciadores da natureza, as trilhas do Parque Ecológico serão palco de mais um dia de diversão e aventura para os participantes, sejam eles iniciantes ou experientes.

Os organizadores esperam reunir 150 equipes, que contarão com toda a infraestrutura da Copa Brasil de Enduro a Pé. A primeira prova da Etapa 2017 aconteceu dia 21 de março, em Itu. As provas são abertas para os iniciantes com percurso menor, de aproximadamente 5 quilômetros. Também para os iniciantes, a organização dispõe de monitores para orientação antes da largada.

Para quem quiser saber mais, antes de cada prova também acontecem palestras e aulas práticas. Os encontros, gratuitos, são abertos aos interessados e acontecem em Campinas e em São Paulo. É necessário que o interessado se cadastre com antecedência, no próprio site do evento.

Em Campinas, a Oficina de Enduro a Pé (aula prática) será no dia 29 de abril, no sábado que antecede o evento, enquanto a Palestra acontece no dia 4 de maio (quarta-feira), ambas na Avenida Júlio Diniz, 740. A Copa Brasil de Enduro a Pé 2017 tem os patrocínios de Gatorade, Bicho do Mato Store, Outback, Benassi, Ticket Agora, McDonald’s, Sansim, Villea, Totem, Rework e CRC&VB – Campinas e Região Convention & Visitors Bureau.

Sobre Enduro

Enduro a pé é um tipo de caminhada de regularidade. Com o auxílio de uma Planilha de Navegação e bússolas, as equipes (de 2 a 6 integrantes) guiam-se por um percurso com obstáculos naturais (trilhas, riachos, subidas, descidas, pedras, estradas e caminhos diversos). Nessa prova, o mais importante não é ser o mais rápido, mas sim o mais regular, para estar no lugar certo, na hora certa.

O controle de cada equipe é feito por um moderno e avançado sistema, com chip eletrônico e PCs (Postos de Controle) localizados no percurso. Quanto maior a regularidade, melhor o desempenho. O percurso varia entre 4 a 9 km, a serem percorridos entre num período de 1h30 a 3h. As provas são realizadas em locais selecionados que buscam unir belezas naturais e infraestrutura para participantes, familiares e acompanhantes.

Sobre a Copa Brasil

Trata-se do circuito de Enduro a Pé organizado pela realizado desde 2002, considerado o maior e melhor campeonato de Enduro a Pé do Brasil. Cada uma das 6 provas anuais acontece em locais e cidades diversas, estimulando o turismo em várias regiões e levando os participantes a conhecerem e visitarem lugares diferenciados. As equipes são divididas em 4 categorias entre iniciantes e competidores mais experientes.