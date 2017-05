Holambra prepara “O Dia do Rei”, maior festa popular holandesa no Brasil

No próximo domingo, 30 de abril, de um jeito bem brasileiro, Holambra vai comemorar “O Dia do Rei”, evento que é considerado a maior festividade popular da Holanda. De acordo com os organizadores a programação terá diversão para todas as idades, o que promete agitar a cidade mais holandesa do Brasil. A Prefeitura holambrense dá apoio às festividades e confirmou que, pela primeira vez a festa fará parte do calendário oficial de eventos turísticos do Estado de São Paulo.

As atividades prometem reunir centenas de pessoas nas proximidades do Moinho Povos Unidos, o maior da América Latina, a fim de resgatar algumas das principais heranças culturais trazidas pelos imigrantes à única estância turística da RMC (Região Metropolitana de Campinas). O objetivo da comemoração, segundo o prefeito Fernando Fiori de Godoy, é fortalecer a atividade turística, preservando raízes e costumes de uma parcela significativa dos moradores.

“A vocação turística, o diferencial arquitetônico e a cultura agrícola de Holambra devem muito à influência da imigração. É importante que não deixemos de valorizar a história dos imigrantes que é também parte da história da nossa cidade”, comentou o prefeito.

Para garantir o caráter tradicional da celebração, serão realizadas apresentações da Orquestra de Viola Caipira, dos grupos de Gaiteiros e de Danças Folclóricas Holandesas, além da Fanfarra Amigos de Holambra, que em 2015 levou o samba e o ritmo brasileiro ao Dia do Rei da Holanda. A festa contará ainda com a oferta do típico “café com bolo” ao público presente.

Assim como nos últimos anos, a programação festiva terá início às 9h, logo após a Corrida do Rei – prova de pedestrianismo que terá início às 8h, com percursos de 5 km e 10 km pelos principais cartões postais da cidade. “O Dia do Rei é uma das festividades típicas mais bonitas e agradáveis do nosso calendário de eventos. É um momento de confraternização entre visitantes e moradores, brasileiros e holandeses”, afirmou a diretora municipal de Turismo, Alessandra Caratti.

Durante todo o evento o Moinho Povos Unidos permanecerá aberto para visitação gratuita. As inscrições para a Corrida do Rei seguem abertas pelo site www.corpuseventos.com.br