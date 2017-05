Sabor de feriado: Sopa de Cogumelos com Gorgonzola!

Em uma semana intensa, com a comemoração de duas datas emblemáticas, o gigante país brasileiro se vê envolvido em um mar de lama como nunca antes visto em toda sua história.

Chega a soar patético comemorar o Dia do Índio, quando este povo dócil e receptivo, nativo do território brasileiro, que sempre viveu em harmonia absoluta com a natureza sofre o descaso com leis fracas, que não conseguem protegê-los efetivamente e o distanciam cada vez mais das suas origens e rica cultura.

Paradoxal também é este feriado da sexta feira, quando se homenageia Tiradentes, o bravo herói brasileiro, que lutou pelo desejo de independência das explorações e domínio dos portugueses. Luta inglória e relativizada, dado o contexto caótico que vive o Brasil nos dias atuais.

Se formos reflexionar, compreenderemos que o conceito de normalização do roubo e das falcatruas começou já na descoberta do Brasil, com a chegada de visitantes ávidos, que usurpavam os bens naturais, abusando da ingenuidade e hospitalidade dos índios, se comportando em casa alheia como se estivessem na sua própria casa, invertendo o conceito mais básico da educação.

Muita coisa errada, muita coisa a ser consertada e mudada, muito trabalho pela frente, mas podemos reverter este jogo com força, garra e vontade. Exercendo a nossa cidadania podemos justificar a comemoração do feriado de Tiradentes e mostrar que sua luta não pode ter sido em vão.

E de toda forma, apesar dos desmandos políticos, o país de exuberante beleza natural e com clima tropical que seduz a muitos estrangeiros, que apesar de todas as contradições optam por viver aqui, temos um feriado pela frente e um outono maravilhoso e belo como pano de fundo.

Para combinar com as noites frias e estreladas do outono, a coluna sugere uma viagem pela magia e mistério das florestas, ao mundo fantástico dos cogumelos e sugere o preparo de uma sopa deliciosa, para aquecer o estomago e a alma, dar uma trégua na tristeza e enaltecer a alegria.

Ingredientes:

4 Colheres sopa de manteiga

2 Colheres sopa de azeite

1 Cebola picada

3 Dentes de alho picados

450 g de Cogumelos frescos fatiados (escolha os de sua preferência)

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 ½ Litro de caldo de galinha, ou de legumes

1 xícara de creme de leite light

1 colher (chá) de sal

1 Colher chá de gengibre em pó

1 Colher sopa de ramos de alecrim

1/2 xícara de gorgonzola picado

1 colher (sopa) de vinho branco

Sal e pimenta a gosto

Noz moscada a gosto

½ Xicara de salsinha fresca picada

Preparo:Derreta 2 colheres de manteiga com o azeite numa frigideira grande e refogue a cebola, alho e cogumelo por cerca de 5 minutos. Retire do fogo e reserve.



Numa panela grande, derreta o restante da manteiga, junte a farinha e refogue, mexendo sempre, até dourar. Vá colocando o caldo de galinha aos poucos, mexendo sem parar, e junte o creme de leite, sal e alecrim.

Abaixe o fogo, junte o queijo e o cogumelo e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, mexendo frequentemente.

Bata metade da sopa no liquidificador e volte à panela. Junte o vinho, sal, pimenta e deixe engrossar, cerca de 5 minutos no fogo. Sirva decorado com a salsinha.

Rendimento: 6 Porções!

Acompanhamento: Pães, torradas, manteiga, taboa de frios.

E para beber, vinho!

DICA: Opte sempre pelos caldos caseiros, os industrializados são práticos, mas tem muitos conservantes que prejudicam nossa saúde.

Caso não tenha por casa cogumelos frescos, pode usar os secos e aproveitar o caldo da hidratação na sopa.

Temos boa oferta de cogumelos em nossos supermercados.

Caso queira um sabor mais ácido substitua o creme de leite, por iogurte natural.

NOTA: O cogumelo apesar de ainda não ser muito consumido no Brasil, se destaca por oferecer diversos benefícios à saúde, em função da grande quantidade de fibras presente em sua composição.

Existem milhares de tipos de cogumelos do reino funghi, de diferentes espécies. No entanto, de valor culinário e terapêutico temos cerca de 50 variedades com relevância em todo o mundo.

“No sabor, eles variam entre mais suaves e mais acentuados, enquanto na textura há os mais resistentes e fibrosos e também os mais macios e delicados”, mas todos têm em comum o fato de terem alto valor nutritivo e a capacidade de ajudarem a combater o colesterol ruim, além de serem fortes antioxidantes.

Todos os tipos têm algo em comum: possuem alto valor nutritivo, o que inclui grandes quantidades de proteínas, baixo teor de gordura, além de vitaminas e minerais que contribuem para a saúde como um todo.

Viva os cogumelos, viva Tiradentes!