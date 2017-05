Senac Mogi Guaçu oferece curso de Bambuterapia com início em maio

Uma massagem com técnica de origem francesa que utiliza bambus de diversos tamanhos como uma espécie de prolongamento dos dedos tem sido utilizada como alternativa estética moderna, associada à saúde e ao bem-estar.

No procedimento, o bambu possibilita alcançar todas as regiões do corpo, com a vantagem de se adaptar aos contornos corporais, promovendo uma modelagem eficaz e um relaxamento profundo aliviando as tensões musculares. Trata-se da Bambuterapia, como é chamada, que ajuda a melhorar a postura e traz energia.

Para quem quiser aprender a técnica ou mesmo incorporá-la a uma atividade que exerce, o Senac Mogi Guaçu oferece um curso rápido de Bambuterapia com apenas 16 horas de duração, que terá início em 8 de maio. Este ano, conforme a direção do Senac, todos os cursos contam com descontos que podem chegar a 40%. Para mais informações consulte o portal www.sp.senac.br/mogiguacu ou ligue para (19) 3019-1155.

SERVIÇO

Curso de Bambuterapia

Data: de 8 a 29 de maio de 2017

Horário: toda segunda-feira, das 13h às 17h

Local: Senac Mogi Guaçu – Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Inscrições e informações: www.sp.senac.br/mogiguacu ou pelo telefone (19) 3019-1155