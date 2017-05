Servidores criticam alterações propostas por projetos de Lei do Executivo

Proposituras abordam concessão de benefícios, banco de horas, férias e faltas

Um grupo de servidores públicos formado principalmente por professores da rede municipal de ensino de Holambra esteve reunido com os vereadores no último dia 17, no plenário da Câmara, após a realização da 9ª sessão ordinária.

Durante o encontro o grupo listou dúvidas e fez críticas quanto aos projetos de Lei que propõem alterações na estrutura de cargos e na concessão de benefícios, além de estabelecer novos critérios relativos a faltas, férias e banco de horas.

Entre os pontos criticados estão a diminuição dos dias de afastamento em caso de morte de familiar próximo (de 8 para 3 dias), o limite de uma falta por ano para acompanhar filhos menores em consultas médicas e a possibilidade do servidor responder administrativamente, caso seja convocado para se apresentar durante as férias e não comparecer.

A perda do benefício de auxílio alimentação, caso os atrasos somados durante o mês ultrapassem vinte minutos, também gerou discordâncias. Segundo os servidores há problemas no controle de horários. Também foram relatadas dúvidas sobre a ocupação de cargos, corte de dias de férias em função de faltas e regras para o banco de horas.

Apesar de reconhecer que há servidores que faltam demasiadamente, o grupo afirmou que as mudanças acabam castigando os bons profissionais e cobrou uma política de premiação, não de punição. Os vereadores agradeceram a presença dos servidores e as informações prestadas. Os projetos seguem sob análise dos parlamentares e do departamento jurídico da Câmara.