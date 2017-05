Artur Nogueira recebe a peça “Planeta Água em Cena 3” nos dias 27 e 28 de abril

Apresentações abordam a preservação do meio ambiente e o respeito à natureza de maneira lúdica

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Professor Amaro Rodrigues, em Artur Nogueira, será palco para a peça “Planeta Água em Cena 3”, que aborda de maneira lúdica temas sobre a importância da água, a preservação do meio ambiente e o respeito à natureza. A apresentação é gratuita acontece dia 27 de abril, às 8h15.

Depois é a vez da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elysiário Del’Alamo, que receberá a encenação feita pelo elenco da Cia Metrópole no dia 28 de abril, às 13h. O evento é realizado por meio da Lei Rouanet de Incentivo Fiscal à Cultura (lei federal) e tem como objetivo levar arte, entretenimento e conscientização aos jovens. O espetáculo conta com a produção do Grupo Komedi e patrocínio da Kurita.

Escrita por Sérgio Valle e com direção de Adriano Veríssimo, a peça traz à cena os personagens Julinha Relógio, Sr. Pinguinho, Vovô Pingão, Murilo, Gaivota Gabriel e Baleia Balu. Curioso como ele só, o Sr. Pinguinho quer saber tudo sobre a água em nosso planeta e se pergunta por que ela está acabando. Aos poucos, com a ajuda da família e de amigos, Pinguinho vai descobrindo de onde a água vem, para onde vai e como desperdiçamos esse recurso muitas vezes sem pensar.

“A finalidade do espetáculo é despertar nas crianças o respeito à água, lançando mão de uma história envolvente e que utiliza melodias cantadas e narrativas em tom de comédia, para facilitar a compreensão dos alunos”, explica o Coordenador de Comunicação do Grupo Komedi, Rodrigo Nascimento. Outros temas que também se destacam são as reflexões sobre a preservação do meio ambiente, a relação com a família e com os amiguinhos, a realização de desejos, a busca da felicidade, a superação dos medos e a construção de uma sociedade melhor.

“Queremos proporcionar às crianças acesso ao teatro como cultura e linguagem artística, contribuindo para a formação humana e cultural deles. Além disso, os temas são sempre motivados a provocar uma mudança de atitude em relação a aspectos ambientais, sociais e humanos e, em seguida, podem ser trabalhados em sala de aula”, ressalta Nascimento.

FICHA TÉCNICA – Peça teatral: Planeta Água em Cena 3

Texto: Sérgio Valle – Direção: Adriano Veríssimo – Elenco: Cia Metrópole – Produção: Komedi – Apoio: Kurita

SERVIÇO

Peça teatral: Planeta Água em Cena 3

Data: 27 de abril de 2017 – Horário: 8h15

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Professor Amaro Rodrigues – Rua Clementina Cardoso de Fáveri, 80 – Jardim Leonor – Artur Nogueira.

Data: 28 de abril de 2017 – Horário: 13h30

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Elysiário Del’Alamo – Rua Dario Caetano, 301 – Bairro Sacilotto II – Artur Nogueira.