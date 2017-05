Estação Cultura, em Artur Nogueira, recebe a peça “Reciclando Ideias” no dia 25

Apresentações abordam a reciclagem e o impacto com o meio ambiente de maneira lúdica

A peça Reciclando Ideias chega à Artur Nogueira neste dia 25 de abril, às 9h, com apresentação gratuita e aberta ao público na Estação Cultura. O enredo aborda, de maneira lúdica, temas como reciclagem, destinação correta e tratamento de resíduos. O evento é realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (ProAc) e tem como objetivo levar arte, entretenimento e conscientização às crianças. O espetáculo conta com a produção do Grupo Komedi e patrocínio da empresa Kurita do Brasil Ltda.

Com texto e direção de Hugo Vidal, a peça traz à cena a personagem Uli Luli e suas amigas, as Latas Mágicas. Ao voltar das férias, Uli Luli se depara com uma situação muito inusitada que é a falta de conhecimento sobre a reciclagem e a correta destinação e tratamento dos resíduos. A situação só pode ser resolvida com a ajuda das Latas Mágicas Amarildo, Vermeleo, Verdiana e Azulindo que vão ensinar a turminha da Escola Limpar, como a reciclagem é essencial para o meio ambiente, tendo um impacto muito grande na vida de todos.

De maneira lúdica, nessa grande aventura, todos perceberão que as pequenas ações são essenciais para o equilíbrio ambiental. “A finalidade do espetáculo é despertar nas crianças que as pequenas ações são essenciais para o equilíbrio ambiental. Por meio da Uli Luli, o pequeno espectador vai descobrir que tem um papel essencial em relação à responsabilidade ambiental, e que as atitudes sustentáveis podem começar ainda na infância”, explica o Coordenador de Comunicação do Grupo Komedi, Rodrigo Nascimento.

“Queremos proporcionar às crianças acesso ao teatro, como cultura e linguagem artística, contribuindo para a formação humana e cultural deles. Além disso, os temas são sempre motivados a provocar uma mudança de atitude em relação a aspectos ambientais, sociais e humanos e, em seguida, podem ser trabalhados em sala de aula”, ressalta Nascimento.

SERVIÇO

Peça teatral: Reciclando Ideias

Data: 25 de abril de 2017 – Horário: 9h

Local: Estação Cultura – Rua Adhemar de Barros, 850 – Centro – Artur Nogueira.

Sobre o Grupo Komedi

Com mais de 24 anos de mercado, o Grupo Komedi é especialista na gestão e produção de projetos culturais e esportivos, utilizando-se de leis de incentivo fiscais federais, estaduais e municipais. Com unidades em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo, o grupo tem como missão gerar valor para seus clientes, aliando as metas corporativas e valores de seus parceiros ao desenvolvimento social, promovendo o acesso à cultura e ao esporte, além de fomentar educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento humano.

Essa missão nasceu com a Editora Komedi que, desde de 1992, publicou inúmeros títulos, desde livros corporativos a obras que promovem acesso à leitura e à cultura para milhares de pessoas, principalmente crianças. Atualmente, a Komedi Projetos, por meio das produções culturais, artísticas e esportivas, leva, a todas as regiões do país, ações de alto impacto e de relevância para seus parceiros e para a sociedade.