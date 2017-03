‘Caindo na real’: torta/purê de batata com atum e legumes!

O mês de março chegou amparado em escaldante calor e com previsões meteorológicas de muita chuva, como que para legitimar nosso bardo Tom Jobim, que há muito tempo já anunciou “que são as águas de março que fecham o verão”.

Depois do feriado prolongado de carnaval, tem muita gente tentando curar a ressaca e voltar à realidade, o que no Brasil não tem sido uma tarefa muito fácil, dado a grave crise política e econômica que parece nunca ter fim e deixa as pessoas um tanto letárgicas e preferindo viver na fantasia.

Mas fugir da realidade, além do descanso momentâneo e da tomada de fôlego para renovar as energias, não traz a solução necessária que os brasileiros tanto precisam para poder reverter este caos financeiro e voltar a ter crescimento em todos os segmentos, visto que a crise é bastante abrangente.

Crise se resolve com planejamento, seriedade e trabalho comprometido e nossa pequena cidade, mais uma vez, demonstrou seu potencial diferenciado e encantou moradores e turistas no seu desfile de rua, onde além dos tradicionais blocos, agregou ao evento carros alegóricos, com grande destaque para as flores.

Além de divulgar nosso produto principal, como se fosse um carro abre alas, ou um famoso casal de passistas, destacou na mídia a importância da união, do trabalho em grupo e do cooperativismo, como sinônimo de crescimento e prosperidade. Fica a mensagem!

Como as águas de março ainda não iniciaram o seu trabalho e o calor segue imperando absoluto, a receita desta semana segue a linha leve, onde proponho o preparo de pratos de fácil digestão, porém com grande concentração de sabor. Esta receita também se adapta ao período da quaresma, onde muitos cristãos ficam em vigília, se abstendo do consumo da carne vermelha, basicamente.

INGREDIENTES: 1 kg de batata cozida e amassada / 1 lata de atum / 2 colheres sopa de mostarda amarela / 2 colheres sopa de azeite / 1 cebola picada bem miúda /1 xícara de cenoura ralada / 1 xícara de ervilha fresca / 1 xícara de milho fresco / ½ xícara de cheiro verde picado / ½ xícara de creme de leite / ½ de requeijão / ½ pote de iogurte natural / 3 claras de ovos batidas em ponto firme / 100 gramas de queijo parmesão / Sal e pimenta do reino a gosto. / 3 pitadas de noz moscada. / Manteiga e farinha de rosca para untar;

PREPARO: Numa bacia ampla coloque: a batata, o atum, a cebola, a cenoura, a ervilha, o milho, a mostarda, o creme de leite, o requeijão, o azeite e o cheiro verde. Tempere a gosto com sal, pimenta e a noz moscada.

Misture bem e delicadamente para que os sabores se agreguem.

Unte uma assadeira de vidro, com manteiga e farinha de rosca e distribua a torta/purê. Junte às claras, que devem estar bem firmes, o iogurte e misture com delicadeza, para que não desande.

Cubra a torta/purê com este creme final, polvilhe o queijo parmesão e leve para assar em forno preaquecido, em temperatura média por 30 minutos, ou até dourar. Saudável, lindo, leve: um alimento completo!

RENDIMENTO: 6 porções!

ACOMPANHAMENTOS: Salada de folhas verdes, arroz branco ou integral e feijão, para o almoço. Se for preparar para o jantar, acompanhe apenas com mix de folhas verdes e tomate cereja.

DICA: Costumo usar basicamente batatas orgânicas, pois as convencionais levam muitos pesticidas e, como a casca é fina, o tubérculo absorve muitas substâncias químicas que são prejudiciais à saúde. Costumo cozinhar a batata orgânica com a casca, para potencializar as suas proteínas e absorver todos os benefícios terapêuticos; descasco somente depois de cozida, o que fica muito fácil.

Os legumes sugeridos podem ser substituídos, ao gosto de cada um, ou também de acordo com a disponibilidade da casa.

NOTA: A batata é rica em carboidratos e amido, também contém água e fibra alimentar em grandes proporções. As vitaminas como vitamina-B, Vitamina C, Vitamina E e Vitamina K estão presentes na batata. É altamente rica em p e alguns outros sais minerais como cálcio, ferro, magnésio, manganês e zinco.