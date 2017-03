“Amigos do Salvador”, em Jaguariúna, será dia 14 de abril

Aluízio Santana

Evento é tradicional, tem o apoio da Prefeitura e faz parte do calendário oficial de eventos do município

Os adeptos de uma boa caminhada são os principais convidados a participarem de um evento tradicional em Jaguariúna, que acontece sempre na Sexta-feira da Paixão. Esse ano, no dia 14 de abril, será realizada a 18ª Caminhada Ecológica Amigos do Salvador, que percorrerá cerca de 23 quilômetros por estradas rurais entre a Igreja Matriz Nova de Jaguariúna e o Morro do Cristo, em Pedreira.

Conforme Sueli de Souza Barbosa, organizadora do evento, são esperadas de 1300 a 1500 participantes. A participação é livre, sem qualquer cobrança de taxa ou inscrição antecipada. É chegar e participar. A concentração terá início às 4h da manhã, em frente à Matriz Nova, e a saída será às 5h. O ideal, de acordo com ‘veteranos’ da caminhada, é que no dia do evento os novatos compareçam com roupas leves e de cores claras, além de um tênis bem confortável e uma garrafinha de água.

Preparação

“Queremos repetir o sucesso dos anos anteriores e aconselhamos que quem for participar vá se preparando, ou seja, praticando desde já uma caminhada leve, de pelo menos 30/40 minutos por dia”, aconselha Sueli. Desde o ano 2000 ela dá continuidade à iniciativa do pai – Salvador Martins Barbosa –, um devoto de Nossa Senhora Aparecida que faleceu em 2010 e fez a primeira caminhada com quatro amigos, saindo de Jaguariúna e indo até o Morro do Cristo, em Pedreira.

Na época, Salvador nem desconfiava que seu hábito de fé iria receber tantas adesões ao longo dos anos e que a partir da quinta edição entraria no calendário oficial de eventos de Jaguariúna, com o nome de “Caminhada Ecológica Amigos do Salvador”. Nesta edição 2017 o evento terá uma camiseta confeccionada pela Marilu Confecções (fone 3837-3465), que será vendida para angariar fundos que ajudem a custear parte da estrutura.

A Prefeitura de Jaguariúna, conforme Sueli Barbosa, apoia a realização da Caminhada por meio da Guarda Municipal (GM) e do Detransp (Departamento de Trânsito e Transportes), que cuidam da segurança e da orientação dos participantes durante o trajeto.

SERVIÇO

18ª Caminhada Ecológica Amigos do Salvador

Data: 14 de abril – Sexta-feira da Paixão

Concentração: a partir das 4h da manhã, em frente à Matriz Nova de Jaguariúna, com saída às 5h;

Percurso: cerca de 23 quilômetros por estradas rurais, entre a Igreja Matriz Nova e o Morro do Cristo, em Pedreira;

Identificação: camisetas confeccionadas por Marilu Confecções (Jaguariúna) – encomendas pelo telefone 3837-3465.