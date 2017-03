Senac Mogi Guaçu oferece formação para quem almeja se tornar Bombeiro Civil

O Senac Mogi Guaçu está com inscrições abertas para o curso de formação de Bombeiro Civil, com início no dia 13 de março. Ao todo são 210 horas de aula, as segundas e quartas-feiras, no período noturno. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ensino fundamental II concluído ou em curso.

O programa tem como foco qualificar profissionais para que atuem na prevenção de atividades de risco, atendimento a emergências e na criação de planos e ações para sempre manter a preservação de vidas, meio ambiente e patrimônio.

Durante as aulas os participantes aprenderão a utilizar equipamentos para combate a incêndio, realizar primeiros-socorros e analisar riscos em diferentes plantas prediais, além de utilizar e operar equipamentos de proteção individual e respiratória (EPI e EPR), realizar salvamentos terrestres, primeiro-socorros e atuar em situações com produtos perigosos.

No Senac, as aulas são realizadas em laboratórios de última geração, com os mais modernos equipamentos do mercado. Além disso, são ministradas por docentes qualificados. Este ano todos os cursos contam com descontos que podem chegar a 40%. Para mais informações consulte o portal www.sp.senac.br/mogiguacu ou ligue para (19) 3019-1155.

SERVIÇO:

Curso: Bombeiro Civil

Período: de 13 de março a 18 de outubro de 2017

Horário: segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h;

Local: Senac Mogi Guaçu – Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista