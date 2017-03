Holambra: investimento em Saúde e Educação cresce mais de 50% em 4 anos

O investimento feito pela Prefeitura de Holambra nas áreas de Saúde e Educação cresceu mais de 50% em quatro anos, entre os exercícios de 2013 e 2016. Os dados foram divulgados no dia 16 de fevereiro, durante audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal. Nesse período, conforme o relatório apresentado, no primeiro mandato do prefeito Fernando Fiori de Godoy a administração aplicou mais de R$ 40 milhões em recursos próprios na Saúde.

Dessa forma, os investimentos saltaram de R$ 7 milhões em 2013 para aproximadamente R$ 11 milhões em 2016 – um aumento de 51,5%. Enquanto a Lei estabelece um investimento mínimo de 15% da arrecadação no setor, a média anual nos últimos quatro anos foi de 26,75%. Já a Educação, garante a Prefeitura, passou por uma evolução similar, pois nesse mesmo período (de 2013 a 2016), foram investidos cerca de R$ 44 milhões na rede municipal de ensino, saltando de R$ 8 milhões em 2013 para R$ 12,6 milhões.

Assim como na Saúde, a média anual de aplicação na Educação superou o índice determinado pela legislação brasileira, que é de 25%. Em Holambra, o percentual médio foi de 30,5%. De acordo com o prefeito Fernando Fiori de Godoy os números “refletem a importância dispensada a setores fundamentais da administração pública durante todo o primeiro mandato”.

“Atravessamos um período de crise extrema e grandes dificuldades, mas trabalhamos com muito empenho e responsabilidade para retomar o desenvolvimento da cidade e oferecer aos holambrenses serviços de qualidade nas áreas mais primordiais para aqueles que mais precisam”, afirmou. “A expressiva ampliação de investimentos na Saúde e Educação são exemplos disso”, disse o prefeito.

Superávit primário em 2016

Ainda durante a audiência pública, representantes dos setores de contabilidade e finanças apontaram que Holambra obteve superávit primário em 2016 – ou seja, arrecadou mais do que gastou com as despesas dos departamentos municipais nesse período. A economia, no entanto, de aproximadamente R$ 1,24 milhão, ainda não foi suficiente para liquidar as dívidas existentes. No ano passado, a Gestão Fiscal da cidade foi avaliada como “Muito Efetiva” pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.