Diretoria do Museu quer ampliar acervo e pede colaboração de moradores

A diretoria do Museu de Holambra solicita a colaboração de moradores que possam ajudar a preservar a história dos pioneiros que deram origem à cidade, formando aqui uma colônia de imigrantes. Uma das formas de colaborar é doando ou emprestando documentos antigos, objetos ou peças que possam contar um pouco dessa história.

Para mobiliar a casa de pau a pique, por exemplo, o museu precisa de um armário da época da imigração (anos de 1940 ou 1950). Os integrantes da comissão do museu destacaram que toda doação é registrada em ata. Se necessário, eles ainda colocam uma etiqueta informando a procedência do objeto. Eles citaram que as doações acontecem regularmente e exemplificaram que, recentemente, receberam muitos documentos do início de Holambra.

Porém, disseram que algumas publicações estão incompletas e pedem a colaboração dos moradores para completá-las. São edições dos anos de 1948 e 1949 do Mededelingenblad, além de alguns números (8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24) dos anos de 1950 e 1951; edições dos anos de 1961 até setembro de 1967 e de setembro a dezembro de 1968 do “De Nieuwste Eeuw”.

Também faltam os números de maio de 1976 a julho de 1977 e do ano de 1993 do “Repórter Holambra” (após a abertura do Jornal da Cidade, em 1994, por um período o Repórter Holambra passou a ser publicado no semanário). O levantamento foi feito por Edineia Molari e a direção reforça que todas essas publicações trazem notícias que pontuam como era a vida por aqui, informando desde horários de missa e casamentos até orientações sobre como proceder em suas propriedades rurais.

Jan Derks, Jan Eltink, Annemarie van der Knaap e Rita Gonçalves completaram que os exemplares serão digitalizados, enquanto a publicação em papel será guardada. Tudo será disponibilizado para pesquisa dos interessados. Além de doações, a direção do museu aceita a colaboração de holambrenses que possam fazer trabalhos voluntários. O objetivo é contar com a ajuda para manutenção do espaço: montar, desmontar e limpar equipamentos – entre eles, os agrícolas – e até retirar ferrugem de peças recebidas em doação ou expostas no local.

SERVIÇO

O museu abre aos sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 16h30. Nos demais dias, abre com agendamento prévio.