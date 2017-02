Corinthians faz parceria e facilita ida de torcedores do interior a Itaquera

Torcedores corintianos da região de Campinas que quiserem ir à Arena Corinthians prestigiar o time já no clássico contra o Santos neste sábado (4 de março, às 18h30), poderão utilizar uma novidade anunciada pelo clube. É que a Arena Corinthians e a BlaBlaCar, comunidade de caronas que já existe em 22 países, firmaram parceria para oferecer uma plataforma de transporte personalizada para os corintianos.

Trata-se da primeira iniciativa do gênero feita pelo aplicativo na América Latina. “Pensamos em oferecer uma facilidade aos corintianos que moram fora da Grande São Paulo, mas que desejam vir ao estádio sem ter altos custos com o deslocamento”, revela Bernardo Pontes, gerente de marketing da arena em Itaquera.

“Nesse sentido, a BlaBlaCar oferece uma plataforma inovadora, que além de atender essa demanda irá unir muitos torcedores em torno do mesmo objetivo: chegar à Arena Corinthians”, acrescentou. Para acessar a página personalizada da BlaBlaCar e da Arena Corinthians, basta se conectar ao endereço http://blbl.cr/corinthianscondutor (para motoristas) ou http://blbl.cr/corinthianspassageiro (para caronas) e se cadastrar para dividir os custos de uma viagem até o estádio.

“É uma parceria gratificante para nós. Acreditamos que, com a economia gerada pelas caronas, o torcedor poderá investir em mais ingressos para ver os jogos do seu time do coração e poderá viajar mais. É uma parceria com grande potencial para a BlaBlaCar e para a Arena Corinthians”, acredita Ricardo Leite, diretor da BlaBlaCar no Brasil. Nesse primeiro momento, é esperado um fluxo maior de torcedores do interior e do litoral, principalmente das regiões de Campinas, Vale do Paraíba, Baixada Santista e Sorocaba.