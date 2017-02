A partir de maio, brasileiros terão mais facilidade para entrar no Canadá

O governo do Canadá anunciou que estará de portas abertas para uma parcela de brasileiros a partir de 1º de maio deste ano, pois vai dispensar a necessidade de visto de turista. A partir dessa data o país não vai mais exigir o visto de visitante para cidadãos que já passaram pelo Canadá nos últimos 10 anos ou que tenham visto norte-americano válido.

Os brasileiros que se encaixarem nesse perfil terão apenas que solicitar uma pré-licença on-line, chamada Autorização Eletrônica de Viagem (Electronic Travel Authorization – ETA) – antes de viajar. O anúncio foi divulgado na página oficial do Canadá no Facebook do Brasil.

A medida tinha sido anunciada no ano passado e deveria entrar em vigor em março deste ano, mas acabou adiada. Segundo o comunicado oficial no site do governo canadense, a decisão faz com que o país se torne um destino mais atrativo para turistas e empresários. A mudança pretende expandir o programa ETA (sigla em inglês para Autorização Eletrônica de Viagem) e trazer benefícios para o visitante que terá acesso ao serviço de forma online, ou seja, rápida e sem custo.