Águas de Holambra ministra Oficina de pintura com terra a alunos do NAOTT

A Área de Projetos Socioambientais da concessionária Águas de Holambra reuniu 25 alunos em mais uma oficina que busca contribuir com alternativas de sustentabilidade e geração de trabalho e renda na cidade: a pintura com terra, que é um método sustentável e não poluente.

Desta vez a sala de aula foi na sede do Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica (NAOTT) e os alunos aprenderam a fazer tinta com terra. O curso foi ministrado pela coordenadora de Projetos Socioambientais da concessionária, Maria Aparecida Draheim e o assistente Felipe Rodrigues, também da área de Socioambientais, com a participação de Nadir Marques, coordenadora do NAOTT.

A tinta é um revestimento ecológico desenvolvido com terra, água e cola branca, sendo ótima para acabamentos. A mistura pode ser aplicada em partes internas e externas e em paredes com ou sem reboco, trazendo uma excelente finalização, além de não prejudicar o meio ambiente.

De acordo com informações da coordenadora de Projetos Socioambientais da concessionária, esta é uma ótima alternativa para a geração de trabalho e renda, sobretudo por causa do baixo custo de produção. “Dependendo da cor da terra, é possível criar diferentes opções da tinta. É muito eficiente e duradoura”, explica Maria Aparecida.