“2º Encontro de Atrelados” em Holambra será dia 11 de março

Esporte equestre pouco conhecido no Brasil reunirá participantes de várias cidades do Estado e pode, futuramente, entrar no calendário anual de eventos

*Helga Vilela

No dia 11 de março (sábado) os holambrenses vão conferir um desfile pouco conhecido por aqui, mas que tem seus praticantes na Cidade das Flores. Trata-se de uma exibição da “Atrelagem”, esporte equestre que mostra a competência do condutor em comandar um ou mais cavalos atrelados a um carro (carruagem, trole, carroça etc). O início do desfile será após a concentração dos participantes no sítio Em Busca do Galope, de onde sairão para percorrer as ruas centrais da cidade. Apesar de pouco praticado por aqui, o esporte não é totalmente desconhecido.

Um primeiro encontro aconteceu em janeiro de 2015, organizado por Jan Wigman, proprietário do Em Busca do Galope que pratica a modalidade por ‘hobby’. Wigman estará à frente do evento novamente, e dessa vez acredita que a adesão será maior. Ele adiantou que o 2º Encontro de Atrelados, em Holambra, deve reunir várias raças de cavalo e tipos diferentes de carruagem (confira alguns na galeria de fotos). Por aqui devem comparecer participantes com um, dois e até quatro cavalos engatados. Um dos destaques deve ser a raça Friesian (ou Frísio, cavalos de cor preta, temperamento dócil e robusto, originários da Frísia, região norte dos Países Baixos).

Integrante do grupo “Amigos da Atrelagem”, Wigman concorda que o esporte – ou hobby – é caro e difícil de ser praticado nos dias de hoje e convida a população a acompanhar o “desfile”. Segundo ele, será uma oportunidade de acompanhar uma exibição diferente. A saída em direção ao centro está prevista para 9h30, com o percurso passando pela Rota dos Imigrantes, Dória Vasconcelos e Lago Vitória Régia. De lá, pegarão a Alameda Maurício de Nassau até o Moinho Povos Unidos e farão o retorno, seguindo para o Em Busca do Galope, no bairro Fundão.

O percurso deve durar cerca de 1h30, mas Wigman avisa que o horário é flexível, uma vez que todos os participantes chegarão em Holambra no mesmo dia e trata-se de uma exibição com animais. São esperadas de 12 a 15 carruagens de várias cidades, entre elas Embu das Artes, Campos de Holambra, Jundiaí, Itapira, Valinhos, Amparo e São Paulo.

Em 2015, Holambra sediou o primeiro encontro do grupo e outros três foram feitos no mesmo ano. Em 2016 foram três, mas Holambra ficou fora do roteiro. “Agora, nossa intenção é que cada participante organize um encontro em sua cidade. Por aqui queremos que a atrelagem vire mais uma atração turística, com encontro anual”, completou, ao destacar a paixão de muitos moradores pelos cavalos, meio de locomoção comum na época da imigração holandesa para o Brasil. –

*Com adaptações de Aluízio Santana – Fotos gentilmente cedidas por Suzana, participante de uma das edições do desfile em Holambra.