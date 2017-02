ACE tem inscrições abertas para palestra com especialista em montar loja virtual

Evento será dia 2 de março, às 18h30, na sede da ACE; inscrições podem ser feitas até a véspera, 1º de março

Um mercado com mais de R$ 53 bilhões em negócios e mais de 190 milhões de pedidos de produtos diversos. Esse é o crescente universo do comércio eletrônico que a Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) apresenta aos seus associados na primeira quinta-feira de março, dia 2, às 18h30, na palestra com o especialista Denis Zinetti, responsável pelo projeto Vitrine Holambra, assim como por plataformas de e-commerce na região.

Em sua exposição Zinetti mostrará como montar uma loja virtual de sucesso, explicando aos participantes o processo de criação e de operação do e-commerce. A palestra pretende, assim, apresentar e aproximar os empresários de Holambra do segmento eletrônico, ajudando os empreendedores a explorar um setor comercial que fechou 2016 com crescimento de 11% em relação ao ano anterior.

“O e-commerce segue na contramão do comércio físico, que registrou queda no ano passado. Em razão de suas oportunidades de negócios e de público, o comércio eletrônico precisa ser desvendado pelo empresário tradicional, que pode ser beneficiado pelas novas formas de venda”, observa Suzi Celegatti, gerente da Associação Comercial.

Ao participar da palestra, os empresários conhecerão sobre planejamento de marketing do comércio eletrônico, escolha da plataforma, sistema de gestão (ERP), segurança, meios de pagamento, logística e frete. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone 3802-2020 ou pelo e-mail comercial@aceholambra.com.br.

As vagas são limitadas e as inscrições serão aceitas até dia 1º de março, na Associação Comercial e Empresarial de Holambra, onde acontecerá a palestra. O endereço é Avenida das Tulipas, 103, Centro.