Faculdade de Holambra terá formação voltada para os agronegócios

Direção ainda avalia se cursos começaram neste semestre ou apenas em agosto; proposta é ser “100% prática”

Helga Vilela

A Faculdade das Flores será a Faculdade do Agronegócio de Holambra (FAAGROH): a mudança do nome, conforme explicação do professor Geraldo Eysink, diretor da futura instituição de ensino prova que a faculdade “terá uma amplitude que vai além das flores”. O professor José Carlos Pacheco Coimbra, diretor acadêmico corporativo da FAAGROH, reforçou a explicação de Eysink.

“Holambra é um polo do agronegócio no Brasil, especialmente quando falamos de flores e sementes, além de ser um gerador de alta tecnologia. O nome a ser utilizado, portanto, é bem mais abrangente e será Faculdade do Agronegócio de Holambra”, informou, ao adiantar que ainda está em estudo se as aulas começarão em abril ou agosto. A FAAGROH deve começar com o curso Agronegócio, com ênfase em culturas intensivas, que terá dois anos e meio de duração, o que o caracteriza como tecnólogo.

Para definir a grade curricular, pontuou Eysink, foram consultados vários especialistas e empresários de Holambra, Campinas e até da Espanha, para que o curso corresponda às exigências do mercado.

Eysink, que atua na área de meio ambiente e já foi proprietário de uma escola em Holambra (onde, inclusive, oferecia cursos técnicos) está animado com o novo desafio.

“Quando fui convidado pelo professor Tannus e pelo professor Coimbra, da FAJ e da FAAGROH, logo senti que tinha uma grande oportunidade de propor um curso que tem como meta a capacitação real. Para isso convidei 12 profissionais e juntos elaboramos a grade para um curso de dois anos e meio. O objetivo é formar profissionais que estarão aptos para gerenciar uma empresa já existente ou abrir seu próprio negócio”, garantiu Eysink.

“Será uma faculdade que preparará o aluno para as necessidades do mundo do trabalho. Em função disso, contará com muitos espaços para as aulas práticas e estamos avaliando locais que possibilitem a realização dessa missão”, completou Coimbra. Ainda segundo Eysink, o currículo está “bem completo e abrangente”, sendo que as disciplinas vão de horticultura, olericultura, silvicultura, propagação por células, irrigação, controle biológico e sementes até cooperativismo, economia, liderança e ética. “A grade visa formar profissionais que se encaixarão no perfil mais procurado pelas empresas”.

Serão 10 disciplinas por semestre e o curso será noturno, pelo menos no começo. Eysink enfatizou também que está sendo “muito criterioso na contratação dos docentes”. Adiantou que será feita “uma seleção de pessoas competentes e comprometidas”. Serão profissionais que entendam a proposta da faculdade e que terão de abraçar a filosofia de uma faculdade que se propõe a ser 100% prática.

Estágios

“O aluno poderá pleitear por um estágio desde o primeiro dia de aula. Já contamos com parceiros para que isto aconteça. E nossos professores deverão ser pessoas generosas em suas informações, mas exigentes na capacitação, e que queiram formar profissionais capacitados. Para isto, precisam entusiasmar os alunos”, disse Eysink, ao adiantar que conta com uma lista de nomes para ser professor da FAAGROH, mas os interessados também podem mandar currículos.

Eysink completou que a proposta é oferecer cursos paralelos, de duração variada, que permitirão aos alunos se especializar em áreas diversas: assim, explicou, o aluno terá, por exemplo, a disciplina ‘plantas medicinais’, mas a faculdade poderá oferecer um curso mais amplo sobre o mesmo tema. Esses cursos paralelos poderão ser frequentados por outros interessados, não somente os alunos matriculados.

Satisfeito em atuar em duas áreas que sempre o motivaram – meio ambiente e educação – Eysink frisou que “só gostamos e protegemos aquilo que conhecemos”. Desta forma, a faculdade vem com a proposta de tornar o conhecimento mais fácil e amplo e, ao se propor a ser 100% prática, até mesmo a aula de matemática poderá ser ministrada em uma estufa.

Alinhamento

E exemplificou: podem calcular ângulos de uma estufa e até a quantidade de material necessária para a sua construção, fiação, tubos etc. Já as atividades paralelas poderão ser propostas a partir das necessidades apontadas pelas empresas, uma vez que a tecnologia neste setor se desenvolve rapidamente.

O professor Coimbra, por sua vez, completou que a FAAGROH estará sempre alinhada com as necessidades de formação das empresas da região. Para atender a essa demanda os cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação estarão “em sintonia com o que existe de mais moderno em tecnologia e em metodologias inovadoras de aprendizagem”.

Os alunos contarão ainda com aulas de inglês, que será obrigatória, além de outras disciplinas optativas. Caso o aluno tenha dificuldades em qualquer disciplina poderá saná-las aos sábados, quando a faculdade contará com reforço aberto a todos.