Carnaval terá apresentação do projeto “Flores com Cores”

Quando se diz que o carnaval em Holambra é diferenciado, não é por acaso e muito menos força de expressão: confira porque nesta reportagem de Helga Vilela

Sofisticar e aumentar, durante o ano inteiro, o uso do crisântemo na decoração, flor que tem pico de vendas em Finados. Com esta proposta, seis produtores se uniram e criaram o projeto “Flores com Cores” e, este ano, darão uma pequena pausa nos eventos e cairão na folia: será a primeira vez que participarão do carnaval com um carro decorado no desfile de rua de terça-feira. Seguem o caminho já abraçado por outros produtores e empresários participantes, que enxergaram na Folia de Momo uma oportunidade para divulgarem seus produtos (veja texto abaixo).

O projeto “Flores com cores” reúne os produtores Agromineira, Dirceu Kioshi Hasimoto, Maggyflor, Rancho Raízes, Triângulo e Tsuji Flores. O grupo, que se reuniu esta semana para definir o desfile de terça-feira, pontuou que o carnaval “é uma ótima maneira de mostrar para um grande público a grande variedade de cores e tamanhos de crisântemos que existem, pois temos certeza que a maioria não conhece todas as variedades”.

Destacaram ainda que o nome combina com carnaval, afinal a Folia de Momo “tem tudo a ver com cores, e como estamos na Cidade das Flores, nada melhor do que fazer um carnaval Flores com Cores, mostrando ao público a diversidade de cores e tamanhos de crisântemo”. Durante o desfile o público ganhará ‘receitas’ para decorar sua casa com a flor. “Também participaremos do carnaval para reforçar o nome de Holambra como sendo a cidade das flores e valorizar o trabalho voluntário da sociedade de Holambra”, completaram os produtores.

O projeto

O projeto Flores com Cores nasceu para mostrar que o crisântemo é uma flor com diversas opções de cores e variedades, que pode ser utilizado para qualquer tipo de decoração, seja um casamento, festa de 15 anos e eventos em geral.

O grupo começou em 2014 com o incentivo e parceria da Terra Viva, que produz e vende mudas de crisântemo. “Juntos temos força para mostrar que o crisântemo é uma flor que pode ser usada em vários estilos e, com isso, nos unimos e criamos o grupo Flores com Cores”. O grupo é parceiro da ABAF (Associação Brasileira de Artistas Florais) e todos os anos, no encontro dos artistas florais, mostram seus produtos através de arranjos feitos por decoradores. Participam do Veiling Market com um estande que traz mesas temáticas e amostra de decoração. Também estão no Enflor (Encontro Nacional de Floristas) e, no ano passado, pela primeira vez, fizeram um concurso voltado aos visitantes com o título ‘Do rústico ao requinte’. Na última Expoflora, os crisântemos ganharam ambientes na mostra de paisagismo, decorando ambientes internos (sala de jantar) e externos (Espaço Piquenique).

Os seis participantes produzem, juntos, mais de 80 variedades de crisântemos em vasos e a venda anual no Veiling Holambra gira em torno de 3 milhões de vasos. Desde que iniciaram o grupo, já perceberam “mais vasos de crisântemos sendo usados em decorações para festas e casamentos”. “A resistência vem diminuindo e também percebemos que muitos consumidores sabem muito pouco a respeito dos vasos de crisântemos. Por isso criamos uma fanpage (FloresComCoresHolambra) com o objetivo de mostrar aos decoradores as variedades e ideias de como usar os vasos de crisântemos”, completaram os produtores.

Curiosidades

Em 910 d.C., o imperador japonês adotou o crisântemo como seu selo oficial e o brasão da família imperial era uma flor dourada, com 16 pétalas que irradiavam do centro como chamas do sol. No Oriente há grandes concursos de crisântemos. Estes concursos são de diferentes tipos. A maior flor, a maior haste, a flor com mais durabilidade, entre outros. Já na Europa, o crisântemo é uma flor muito utilizada para decoração de casas e jardins.