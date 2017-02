História de Holambra rende “Estandarte de Ouro” à Mocidade Amazonense

Levando a história de Holambra para a avenida, a Escola de Samba Mocidade Amazonense, do Guarujá, conquistou o Estandarte de Ouro, premiação obtida através de votação popular, e o quarto lugar no carnaval de Santos. Atrativos turísticos da cidade, como o Moinho Povos Unidos, o Lago Vitória Régia, o Deck do Amor e a Expoflora inspiraram o desenvolvimento das alas da Amazonense.

As flores que deram fama à única estância turística da Região Metropolitana de Campinas (RMC) coloriram a avenida nas fantasias, carros alegóricos e até mesmo nas mãos do público. Durante o desfile a escola distribuiu mais de 5 mil plantas cedidas à Prefeitura de Holambra pela Cooperativa Veiling. “A escola representou Holambra com um desfile grandioso e foi, reconhecidamente, um dos mais bonitos do Carnaval de Santos. Isso é um grande privilégio para nós”, afirmou o diretor municipal de Cultura e Eventos, Ariel Cahen.

O setor que ele coordena auxiliou a escola no processo de pesquisa para elaboração do enredo, ao lado do departamento municipal de Turismo. “A vontade com que eles trabalharam nesse projeto e a paixão com que a comunidade de Vicente de Carvalho abraçou o enredo fazem deles campeões, independentemente do resultado apontado pelo júri”, disse Cahen.

A Mocidade Amazonense, que é bicampeã do Carnaval de Santos, ainda concorre aos prêmios do Estandarte Santista nos quesitos desfile, samba-enredo, ala das baianas, bateria, intérprete, mestre sala e porta bandeira, destaque, rainha de bateria, comissão de frente e alegoria – todos eles concedidos também através do voto popular. A votação acontece no portal de notícias G1, da Rede Globo, pelo link https://goo.gl/gQRSLn.