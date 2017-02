Foliões terão diversão ‘eclética’ nos bailes populares do Carnaflores  

Os bailes populares do carnaval de Holambra acontecerão nos dias 24, 25, 26 e 27 de fevereiro e prometem sacudir a Rua da Amizade, colocando os foliões do Carnaflores 2017 para entrar no ritmo. A festa será comandada pela Banda Ápice, de Artur Nogueira, com uma apresentação especial da dupla holambrense Bruno & Gustavo na noite de sábado (25).

A bateria contundente da escola de samba da Fanfarra Amigos de Holambra (abaixo) também marcará presença na festa, abrindo a programação dos dias 25 e 27, a partir das 20h. As atrações foram anunciadas essa semana pelo departamento municipal de Cultura e Eventos. O Carnaflores começa nessa sexta-feira (24), a partir das 19h30 e segue até o final da tarde de terça, dia 28, com o tradicional desfile de blocos na Alameda Maurício de Nassau.

Festa família

“Faremos uma grande festa para celebrar o carnaval com diversão, música e tranquilidade, preservando as tradições dos festejos holambrenses”, comentou Ariel Cahen, diretor da pasta de Cultura. Segundo ele, a venda de bebidas destiladas e a circulação de foliões com garrafas de vidro não serão permitidas durante o evento.

O policiamento será reforçado para garantir a segurança do público. “A Guarda Municipal e a Polícia Militar contarão com apoio da força tática e de agentes de outros municípios para fiscalizar e preservar a ordem no período de festas”, explicou Cahen. Se você pretende curtir o carnaval na Cidade das Flores, confira a programação abaixo e divirta-se!

SERVIÇO

Sexta-feira, 24 de fevereiro, às 19h30

20h – Banda Ápice

Local: Rua da Amizade

Sábado, 25 de fevereiro, às 19h30

20h – Escola de Samba Amigos de Holambra

20h30 – Bruno & Gustavo

22h45 – Banda Ápice

Local: Rua da Amizade

Domingo, 26 de fevereiro, às 19h30

20h – Banda Ápice

Local: Rua da Amizade

Segunda-feira, 27 de fevereiro, às 19h30

20h – Escola de Samba Amigos de Holambra

21h – Banda Ápice

Local: Rua da Amizade

Terça-feira, 28 de fevereiro, às 13h30

Tradicional Desfile de Blocos

Local: Alameda Maurício de Nassau