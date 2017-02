Holambra tem carnaval e opções como pop rock, blues e MPB no feriado  

As opções oferecidas pelo Bier Trunk Pub Bar F & F, em Holambra, é uma das opções para quem quiser fugir da muvuca e dos agitos do carnaval no feriado prolongado. De acordo com a gerência, durante a Folia de Momo a casa terá música ao vivo com os melhores intérpretes da região apresentando MPB, pop rock, blues, rock e clássicos nacionais e internacionais.

As apresentações acontecerão todos os dias, exceto na terça-feira, quando a casa abrirá das 11h30 às 19h. Tudo acompanhado das melhores marcas de cervejas especiais e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte, além de comidas gourmet e pratos típicos com um toque de brasilidade.

A programação musical começa nesta sexta-feira (24), a partir das 19h30, com a banda Diz No More, de Amparo, fundada em 2001. Formada por cinco músicos – Marco Moreira (vocal e gaita), André Carvalho (contrabaixo), Leonardo Campos (guitarra), Romulo Nunciaroni (teclados), Rafão Santos (bateria), a banda apresenta repertório de word music e muito pop rock atual e retrô.

No sábado (25) o Bier Trunk abre a partir das 11h30 e terá música ao vivo às 19h30 com Luís Fonseca (o Junior), com repertório de rock, ballads & country.

No domingo (26) o bar abre novamente às 11h30 e tem a apresentação musical de Ezequiel Braga (foto ao lado) a partir das 19h30. Ezequiel é músico desde 1989 com influência da música brasileira, blues, rock n’ roll, jazz e música erudita. O show é uma viagem pela história da música do século 20, tanto em antigos sucessos quanto na influência da música de novos artistas, além de suas próprias canções.

O jaguariunense Raoni Fraga (foto abaixo) será responsável pela música ao vivo na segunda-feira (27). O cantor se apresenta a partir das 19h30, porém o bar estará aberto desde as 11h30. Raoni tem um repertório mais voltado para os clássicos do rock nacional e internacional, fazendo uma viagem no tempo que vai desde os anos 50 até a atualidade. Raoni está em atividade há 14 anos e começou a tocar violão aos 13, influenciado por amigos e familiares músicos.

Promoção

“Para que nossos clientes tenham a oportunidade de saborear as cervejas especiais que vendemos pelo melhor preço da região, lançamos uma promoção que ocorre às terças, quartas, quintas, sábados e domingos, exceto feriados, na qual o consumidor sempre ganha mais uma garrafa”, informa Flávio Pacetta, sócio proprietário do Bier Trunk.

A promoção, conforme explica o dono do bar, funciona assim: às terças-feiras, quem compra uma garrafa de Schornstein ganha outra; às quartas, na compra de duas o cliente ganhe mais uma; na quinta, comprando três também ganha mais uma; já aos sábado e domingos, quem compra uma ganha mais uma garrafa. Durante a semana, exceto feriados, a promoção é válida entre as 17h e 21h. Já aos sábados e domingos a promoção é válida das 12h às 15h.