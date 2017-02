Sicredi convoca associados para assembleias em Holambra e mais duas cidades

Reuniões com associados apresentarão balanço de 2016 e planejamento para 2017

Os associados da instituição Sicredi Força dos Ventos terão a oportunidade de conferir o balanço do ano passado, conhecer o planejamento para este ano e opinar sobre os melhores rumos para os negócios durante as assembleias marcadas para essa semana. Aqui em Holambra, por exemplo, ela acontece hoje (terça-feira, 21 de fevereiro, às 19h, no Espaço Casa Bela, no recinto da Expoflora.

A proposta segue o lema que “cada associado é dono do negócio” e as reuniões permitem que a decisão coletiva se sobressaia. Elas são o momento de maior participação dos associados, quando exercem o seu papel e decidem o melhor para cada uma das 122 Cooperativas de Crédito filiadas ao Sicredi em 20 estados brasileiros.

Na região, de acordo com dirigentes da instituição, as assembleias da Sicredi Força dos Ventos devem reunir mais de 300 associados. “Na Sicredi Força dos Ventos São Paulo, toda a utilização dos produtos e serviços pelos associados são revertidos no desenvolvimento da economia local, pois os recursos permanecem na região, ampliando o fortalecimento da rede de negócios”, explicou Irene Vermeulen, presidente da cooperativa.

Nova marca

Em 2017, as Assembleias nas 122 Cooperativas de Crédito filiadas ao Sicredi apresentarão a nova marca, que representa a evolução da instituição financeira cooperativa. A herança e respeito às principais forças da marca – o cata-vento e a cor verde – foram preservados e ganharam alguns atributos para deixar a marca mais atual.

“Dada a importância deste evento anual para o Sicredi e para os associados, a campanha de assembleias 2017 foi escolhida para ser a primeira campanha externa da nova marca. Isso visa valorizar ainda mais esse momento e os nossos associados, que vão aos encontros anuais, votam e participam da construção do Sicredi. Além disso, são associados engajados e, por isso, potenciais promotores da nova marca”, ressalta a presidente.

Serviço

Datas das assembleias da Sicredi Força dos Ventos:

– Holambra (Espaço Casa Bela, na Expoflora, dia 21, às 19h);

– Artur Nogueira (Apae, dia 22, às 19h);

– Jaguariúna (Hotel Matiz, dia 23, às 19h).