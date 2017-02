Sebrae Móvel volta a prestar serviços na ACE de 22 a 24 de fevereiro

Empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas que pretendem iniciar um negócio próprio têm um compromisso na Associação Comercial (ACE Holambra) entre os dias 22 e 24 de fevereiro: receber orientação gratuita no Sebrae Móvel. A agência itinerante estará no estacionamento da ACE (Avenida das Tulipas, 103), das 10h às 16h.

Verdadeiro escritório em movimento, montado em uma van com computadores, acesso à internet e materiais de divulgação de produtos e serviços, o Sebrae Móvel oferece atendimento gratuito. Agentes do escritório regional do Sebrae Campinas estarão à disposição para informar e orientar tanto aqueles que já têm uma empresa quanto as pessoas que pretendem ter um negócio próprio ou formalizar sua atividade profissional.

SERVIÇO

Sebrae Móvel em Holambra, na sede da ACE

Avenida das Tulipas, 103, Centro – Fone: 3802-2020

De 22 a 24 de fevereiro, das 10h às 16h;