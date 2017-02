Governo estadual cria “Lei do Pancadão” e determina que PM coíba a prática

Foi sancionada por decreto assinado pelo governador Geraldo Alckmin, no último dia 16, a lei 16.049 que proíbe som em alto volume gerado por aparelhos de som instalados em veículos estacionados em vias públicas, estabelecimentos como postos de gasolina ou calçadas particulares.

Conhecida como “Lei do Pancadão”, a norma foi sancionada em dezembro de 2015 a partir do projeto 455/2015, de autoria dos deputados estaduais Coronel Camilo (PSD), ex-comandante da Polícia Militar, e Coronel Telhada (PSDB), ex-comandante da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

Conforme a lei, a Polícia Militar (PM) passa a ser responsável pela fiscalização de seu cumprimento e não precisará utilizar aparelhos de medição para constatar que o som produzido está perturbando o sossego público. Antes dessa lei, o uso dos ‘decibelímetros’ (aparelhos que medem a intensidade do som em decibéis) eram obrigatórios.

Multa pesada

Quem desobedecer a lei fica sujeito a multa de R$ 1 mil, valor que pode dobrar na primeira reincidência e quadruplicar na segunda vez. A lei diz que reincidência é o cometimento da mesma infração em um período inferior a 30 dias. Caso o dono do veículo se recuse a abaixar o som os policiais poderão apreender provisoriamente o aparelho de som ou o veículo no qual ele estiver instalado.

Por sua vez, o dono do veículo responderá pelo custo de remoção e estadia do veículo e dos equipamentos num depósito ou pátio, mas ainda poderá responder civil e criminalmente. Na justificativa, o governador Geraldo Alckmin disse que a regulamentação da lei é uma forma de garantir a paz do trabalhador paulista.

Vale lembrar que alguns municípios já tinham se antecipado a essa medida do governo estadual com o mesmo objetivo. Aqui na região, Campinas, por exemplo, já possui sua “Lei do Pancadão” e a Guarda Municipal (GM) está habilitada a fiscalizar e aplicar as sanções previstas para coibir os abusos. Portanto, agora a cidade ganhará o reforço da fiscalização feita também pela PM. (AS)