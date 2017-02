Universidades holandesas oferecem bolsas de estudo exclusivas para brasileiros

Estudantes brasileiros que querem seguir a carreira acadêmica na Holanda têm a oportunidade de se inscrever no programa Orange Tulip Scholarship Brazil. Serão oferecidas 80 bolsas de estudo integrais ou parciais para cursos de graduação e pós-graduação em universidades holandesas.

Os cursos oferecidos são das áreas de artes, ciências biológicas e saúde, exatas, tecnológicas e humanas. Além de ser brasileiro, um dos pré-requisitos é estar em um processo de admissão ou já estar matriculado na instituição de ensino superior holandesa de sua escolha (confira as universidades participantes). Inglês fluente e bom desempenho acadêmico também são essenciais.

Para participar, inscreva-se no site do programa até o dia 1º de abril de 2017. São solicitados documentos como formulário de inscrição, cópia do diploma original anterior e tradução juramentada do documento para a língua inglesa, currículo e carta de motivação em inglês, cópia autenticada do passaporte e cartas de referências. Veja o passo a passo de candidatura. E conheça aqui um pouco mais sobre o programa:

Orange Tulip Scholarship Brazil

O programa Orange Tulip Scholarship Brazil é voltado especialmente a estudantes brasileiros com excelência acadêmica. Todas as bolsas são para cursos ministrados em inglês.

O número de estudantes brasileiros que escolhem a Holanda como destino tem crescido muito nos últimos anos. O programa Orange Tulip Scholarship Brazil foi criado pelo Nuffic Neso Brazil, em 2012, especialmente para estudantes brasileiros de excelência e com desempenho acadêmico de destaque.

O Orange Tulip Scholarship Brazil consiste em bolsas (integrais ou parciais) sobre o valor da anuidade (tuition fee), e em alguns casos cobre outros custos (exemplos: custos com visto e seguro). O programa abrange cursos de bacharelado completo, último ano da graduação, MBA e mestrado completo, em diversas áreas de estudo. Todas as bolsas são para cursos totalmente ministrados em inglês e de qualidade internacionalmente reconhecida.

Orange Tulip Sholarship – OTS Brazil 2017

+ 80 bolsas de estudo exclusivas para brasileiros

35 institutos participantes

Níveis de estudo: Graduação, Pós-graduação (MBA e Mestrado)

Cursos nas áreas de: Artes, Ciências Biológicas e Saúde, Exatas, tecnológicas e Humanas

Benefícios de até 50.000 Euros em anuidades + ajuda de custo

Inscrições até 01/04/2017.

Atenção: Diferentes universidades podem ter diferentes prazos. Fique atento ao deadline estabelecido pela universidade para a qual você está se candidatando e finalize o processo de admissão para o Orange Tulip Scholarship impreterivelmente até a data limite definida pela instituição (que pode ser antes ou depois de 01/04).